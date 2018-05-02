離岸風電收購價格過高？ 經長：比日本還低

2018-05-02 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部長沈榮津今（2）日表示，離岸風電躉購費率將隨科技進步逐年下降，今年台灣費率為每度5.8498元，遠低於日本的9.8316元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

離岸風電遴選雖已告一段落，但外界質疑躉購費率太高，錢都讓外資賺走。對此，經濟部長沈榮津今（2）日回應，離岸風電躉購費率將隨科技進步逐年下降，今年台灣費率為每度5.8498元，遠低於日本的9.8316元。

立法院經濟委員會今日討論「離岸風力發電躉售購價偏高，油電雙漲，各行各業均以此為藉口喊漲」議題，立委質疑台灣收購離岸風電的費率「高得不合理」，沈榮津則表示，躉購價格與競標價格是「兩件事」。

沈榮津說，北歐國家發展離岸風電經驗豐富，已經建立完整產業鏈，台灣則是還在初步發展階段，需要投入的成本較高，外商也須面臨環評等不確定因素，但我們的躉購費率已與國際相近，例如英國平均5.7246元，德國前12年平均5.1156元，甚至遠低於日本的9.8316元。

立委鄭運鵬詢問，去年再生能源補助105.8億元，台電售電收入5,798億元，相當每度補助0.049元，他詢問2025年綠電會電價影響多少？沈榮津表示，根據現行估算，到2025年每度影響僅0.27元。

立委廖國棟接續質詢表示，「只會漲到0.27元，這是確定的嗎？」沈榮津說明，估算的影響部分是2025年推動再生能源以後對電價的影響，並非當下。

沈榮津指出，若以2025年3.5GW估算，每年發電量預計達198億度，在整體發電系統發出的2,000多億度中占比很低，對電價影響並不大，且風力屬自主能源，不必像燃煤、燃氣一樣依賴國外進口，可以自給自足。