親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

孫越病逝！曾以「搭錯車」獲金馬影帝 晚年奉獻公益

孫叔叔走了！孫越病逝 張小燕臉書喊「痛」

全台高溫悶熱 用電量再創今年新高

2018-05-02 19:04中央社 台北2日電

據中央氣象局資料，今天全台各地高溫都在攝氏30度以上，西半部甚至可達33至34度...
據中央氣象局資料，今天全台各地高溫都在攝氏30度以上，西半部甚至可達33至34度，用電量也創今年新高，目前用電量已達到3230萬瓩，與台電今早上修的預估最高用電量相同，備轉容量率4.91%，亮供電警戒橘燈。 圖／聯合報系資料照片
分享

全台悶熱，高溫逼出今年用電新高，突破3200萬瓩大關，備轉容量率下修至4.91%，亮出今年第16顆供電警戒橘燈。

根據中央氣象局資料，今天全台各地高溫都在攝氏30度以上，西半部甚至可達33至34度，用電量也創今年新高，目前用電量已達到3230萬瓩，與台電今早上修的預估最高用電量相同，備轉容量率4.91%，亮供電警戒橘燈。

台電副中央調度監鄭有財受訪表示，目前正在試?中、裝置容量80萬瓩的大林新2號機，因昨天發現灰倉濾袋有堵塞情形，因此目前解聯更換濾袋，未能加入今天供電行列，修復工作預計在6日後完成，重新開始試?。

太陽光電則受惠於好天氣，今天早上供電量達100萬瓩，目前則在80萬瓩左右；風力發電今天則挹注較少，供電量約10萬瓩。

鄭有財說明，由於今天氣溫高，用電高峰預估持續到下午5時左右，目前最高用電量已達3230萬瓩，創今年新高，但是否為今天最高，尚待確認。

隨著夏季腳步接近，用電量屢創新高，台電發言人徐造華表示，目前正在進行大修的機組在5月底會陸續歸隊，台電也會盡力做好電力調度及基本的機組運轉維護，以維持供電穩定。

至於在3月底跳機的核二2號機，目前仍在原能會審查中，審查小組表示仍有問題待釐清，徐造華表示，會尊重原能會審查期程，目前預估供電狀況皆未列入核二2號機供電能力，但夏季應不致亮限電警戒紅燈。

供電台電

相關新聞

全球瘋越南 台灣南向指標戰場！

2018-05-02 16:31

能源轉型推綠能 2025年每度電影響0.27元

2018-05-02 13:10

加密貨幣洗錢防制 實名制是共識

2018-05-02 14:42

廠商4個月未繳租金 科學園區可強制拍賣

2018-05-02 17:16

離岸風電收購價格過高？ 經長：比日本還低

2018-05-02 15:56

無人車上路實測 將強制納保

2018-05-02 14:33

美再祭強勢貿易手段 學者：對台影響不大

2018-05-02 13:11

遠東新等台廠輸美PET樹酯遭判反傾銷稅

2018-05-02 13:03

經濟部：離岸風電 2021須扶植本土廠商

2018-05-02 12:54

真的嗎？ 人力銀行調查：企業實習生平均月薪22K

2018-05-02 12:02

對大陸鋼品雙反調查若遭報復？ 財長：目前未遭報復

2018-05-02 11:56

財政部鋼品雙反調查 立委籲留意中國報復

2018-05-02 11:53

立委批北市用水費課囤屋稅 財長：已經放寬認定

2018-05-02 10:57

未被列入鋼鋁稅豁免 立委批官員能力不如韓國

2018-05-02 10:45

把太陽能存起來創意不沉默 能源產業大聲說

2018-05-02 09:41

名家觀點／明確評估科技研發附加價值

2018-05-02 01:04

新日光：電廠有合約保障

2018-05-02 01:03

上市櫃審查 盯不當勞動行為

2018-05-02 01:02

聘僱外勞 增附勞資會議紀錄

2018-05-02 01:02

台塑員工議論 總部可能永久遷移內湖

2018-05-02 00:47

我續爭取進入豁免名單

2018-05-02 00:35

豁免落空／我祭「雙反」輸誠 美方不埋單

2018-05-02 00:23

美鋼鋁稅豁免 我仍落空 歐盟再延30天

2018-05-02 00:19

蔡崇信：貿易戰將對美國工業造成最大損害

2018-05-01 21:25

天堂文件獨家解密：王永慶的兩千億財產 為何跑到海外？

2018-04-30 10:17

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

「50+好好　顛覆年齡新主張」掌握健康、情感、價值、財富四存摺　輕鬆打造樂退生活

2018-04-30 10:00
看更多

熱門文章

公務員的退休金要不要扣稅？ 銓敘部報你知

2018-05-01 21:57

一度是新北賣壓王 今轉手大賺600萬

2018-05-02 12:14

台積電南京廠16奈米量產 只花20個月

2018-05-02 00:24

寒舍總裁年收不到4000元？ 蔡辰威欠債打官司稱靠家人養

2018-05-02 10:35

台塑敦北總部都更 市值估828億

2018-05-02 00:47

美元背後的經濟戰 謝金河：此時當然買美元較有勝算

2018-05-02 09:09

美中貿易戰 燒旺虛擬貨幣、挖礦供應鏈

2018-05-02 00:58

六都4月交屋潮少了 新北交易量最大

2018-05-02 06:34

癌細胞惡化轉移基因 中研院找到了

2018-05-02 13:40

新台幣重貶1.53角 單日貶幅逾1年最大

2018-05-02 16:27

新台幣午盤 重貶1.14角

2018-05-02 12:30

台PET樹脂傾銷 美商務部初裁確認

2018-05-01 23:45

台塑員工議論 總部可能永久遷移內湖

2018-05-02 00:47

中嘉又喊賣 土洋聯盟搶標

2018-05-02 00:49

高雄尖美百貨112專櫃2235萬拍出 內部曝光

2018-05-02 16:33

華為滲入台灣電信？ 立委邱議瑩憂威脅國安

2018-05-02 11:12

蔡崇信：貿易戰將對美國工業造成最大損害

2018-05-01 21:25

報稅首日出狀況 自然人憑證系統大當機

2018-05-01 22:48

八公股銀衝獲利 深耕美國

2018-05-02 01:19

美鋼鋁稅豁免 我仍落空 歐盟再延30天

2018-05-02 00:19

金控法說起跑 玉山先發

2018-05-02 01:19

北車美食街 經營權搶手

2018-05-02 01:12

銀行出招 監控比特幣服務業

2018-05-02 01:19

國際餐飲巨頭 登台搶市

2018-05-02 01:12

經濟部：離岸風電 2021須扶植本土廠商

2018-05-02 12:54

轉帳提款出狀況 王道銀行：問題已解決

2018-05-01 20:45

投信投顧經營全委 鬆綁

2018-05-02 01:19

離岸風電收購價格過高？ 經長：比日本還低

2018-05-02 15:56

科技新趨勢 你的身體就是密碼

2018-05-02 02:00

中嘉四度出售…身價掉了100億

2018-05-02 00:52

綜所稅申報 首日17.7萬餘件完成申報

2018-05-01 21:07

用農漁會存款帳戶繳、退稅民眾 注意資料是否正確

2018-05-02 06:02

央行定存單餘額 逼近8兆

2018-05-02 01:19

退休董總回任顧問 須揭露

2018-05-02 01:19

國家洗錢風險首發表 本國銀行及OBU被評非常高弱點

2018-05-02 10:12

搶手機品牌訂單 AMOLED面板也降價

2018-05-02 09:41

DDR3缺貨 挖礦機訂單遞延

2018-05-01 21:45

美中貿易戰...台積淡定 加速兩岸布局

2018-05-02 00:24

敬鵬平鎮廠 部分復工

2018-05-02 01:12

上市櫃審查 盯不當勞動行為

2018-05-02 01:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top