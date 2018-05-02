民視授權爭議案 NCC：未談成前不得斷訊

2018-05-02 17:14 中央社 台北2日電



民視與凱擘、TBC授權合約談不攏，NCC今天表示，15日前雙方應透過仲裁等方式協議，且在達成民視新聞台授權協議前，不得斷訊、下架等情形，否則將依法開罰。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者，根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料顯示，這幾家業者收視戶總和占全台超過45%，這些業者與民視公司就民視新聞台授權上架問題談不攏，NCC之前經過多次調處，雙方同意延長臨時授權至4月30日，期間不得有任意斷訊、下架或其他損害消費者權益的情形發生。

NCC今天召開第799次委員會議，並舉行會後記者會，NCC副主委翁柏宗表示，根據多數地方政府收視調查統計成果，民視新聞台列為觀眾最愛收視頻道，斷訊對於收視戶影響甚大，今天決議，要求15日前民視公司與凱擘、TBC等業者需協議提付仲裁、或採取其他可達成授權方式。

翁柏宗指出，在達成授權協議前，民視應持續提供民視新聞台臨時授權合約，不得有下架、斷訊等損害訂戶權益，否則將依照有線電視廣播電視法，對頻道業者開罰新台幣10萬元至100萬元不等，有線系統業者部分，則依衛星廣播電視法開罰6萬到300萬元不等。

翁柏宗說，為了協助授權盡快達成協議，已經要求民視針對民視新聞台得提出單筆報價，也要求TBC提供近三年跟民視的授權合約書，當作調處參考，至於民視公司在協商過程中，主張民視新聞台、民視第一台、民視台灣台三頻道包裹授權方式，有無違反公平交易法相關規定，也函請公平交易委員會表示意見，目前對方還在處理當中。

翁柏宗指出，有相當收視基礎的頻道任意異動下架，會嚴重影響訂戶權益，NCC要求有線電視系統經營者應正視優質頻道價值，透過實質支持以合理反映頻道內容價值，業者應重視公眾視聽權益，積極進行洽談，建立互惠機制。