親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

奧運金牌女將被丈夫控家暴 陳詩欣：他自己跌倒的

以牙還牙教訓男童 老師竟讓17名女生排隊吐他口水

加密貨幣洗錢防制 實名制是共識

2018-05-02 14:42中央社 台北2日電

立法院今天舉行「健全加密貨幣洗錢防制」公聽會，與會專家學者普遍認為實名制是防制洗...
立法院今天舉行「健全加密貨幣洗錢防制」公聽會，與會專家學者普遍認為實名制是防制洗錢的基本要求。法務部官員則說，將報請行政院決定納管虛擬貨幣與否及其範圍與方法。法新社
分享
立法院今天舉行「健全加密貨幣洗錢防制」公聽會，與會專家學者普遍認為實名制是防制洗錢的基本要求。法務部官員則說，將報請行政院決定納管虛擬貨幣與否及其範圍與方法。

公聽會由國民黨籍立法委員吳志揚擔任主席，他表示，目前全球共有1500多種加密貨幣，市值6000億美元，具備去中心化、匿名化、交易快等特性，但也發生駭客勒贖比特幣等不法事件，政府應掌握因應。

國民黨籍立委許毓仁表示，加密貨幣的監管已為國際重要議題，台灣也不能缺席，多數國家的態度已從禁止到觀望到逐漸開放，政府應以發展與管制並重的方法，協助產業在台灣健全發展與監理。

國立政治大學法律系教授張冠群建議，應訂立專法明確定義虛擬貨幣、許可的交易型態、交易平台的設置與監理、交易實名制，進而修訂洗錢防制法，將虛擬貨幣交易平台、服務業者納入洗錢防制法規範。

民主進步黨籍立委余宛如指出，台灣目前將加密貨幣視為商品，但歐盟很早就邀集加密貨幣平台業者擔任顧問，以了解資訊安全、消費者保護等風險，洗錢防制只是其一，台灣應建立完整法規，提出明確法律指引與規範。

經營交易平台的現代財富科技公司執行長劉世偉說，所有虛擬貨幣交易所的預收款項，都應辦理銀行信託，藉以保障用戶資產、防堵洗錢，並要求業者主動揭露電子錢包地址，以利檢調追查金流。

金管會銀行局副局長王立群則表示，基於營造新創科技新型態商業的發展空間，金管會立場審慎，不願有過多干涉，但持續高度關注，持開放立場與外界對話，發展新的規範，也呼籲民眾加密貨幣是高風險虛擬商品，應謹慎處理。

身兼行政院洗錢防制辦公室執行秘書的法務部檢察司副司長余麗貞表示，法務部已邀集中央銀行、經濟部、加密貨幣業者研商，初步贊同將加密貨幣納入洗錢防制體系，有鑑於加密貨幣洗錢風險增高及國際疑慮，全案將報請行政院對於納管與否及其範圍、方式做最終決定。

洗錢防制法虛擬貨幣

相關新聞

2018兩岸三地1000大 企業市值排行調查

2018-05-02 13:52

能源轉型推綠能 2025年每度電影響0.27元

2018-05-02 13:10

離岸風電收購價格過高？ 經長：比日本還低

2018-05-02 15:56

無人車上路實測 將強制納保

2018-05-02 14:33

新油價公式緩漲級距 經長：下周定案

2018-05-02 14:33

美再祭強勢貿易手段 學者：對台影響不大

2018-05-02 13:11

遠東新等台廠輸美PET樹酯遭判反傾銷稅

2018-05-02 13:03

經濟部：離岸風電 2021須扶植本土廠商

2018-05-02 12:54

真的嗎？ 人力銀行調查：企業實習生平均月薪22K

2018-05-02 12:02

對大陸鋼品雙反調查若遭報復？ 財長：目前未遭報復

2018-05-02 11:56

財政部鋼品雙反調查 立委籲留意中國報復

2018-05-02 11:53

立委批北市用水費課囤屋稅 財長：已經放寬認定

2018-05-02 10:57

未被列入鋼鋁稅豁免 立委批官員能力不如韓國

2018-05-02 10:45

把太陽能存起來創意不沉默 能源產業大聲說

2018-05-02 09:41

名家觀點／明確評估科技研發附加價值

2018-05-02 01:04

新日光：電廠有合約保障

2018-05-02 01:03

上市櫃審查 盯不當勞動行為

2018-05-02 01:02

聘僱外勞 增附勞資會議紀錄

2018-05-02 01:02

台塑員工議論 總部可能永久遷移內湖

2018-05-02 00:47

我續爭取進入豁免名單

2018-05-02 00:35

豁免落空／我祭「雙反」輸誠 美方不埋單

2018-05-02 00:23

美鋼鋁稅豁免 我仍落空 歐盟再延30天

2018-05-02 00:19

蔡崇信：貿易戰將對美國工業造成最大損害

2018-05-01 21:25

多明尼加斷交 貿協：8月拓銷團如期出發

2018-05-01 13:44

逾百歲電廠老當益壯 年供千戶用電不退休

2018-05-01 11:27

天堂文件獨家解密：王永慶的兩千億財產 為何跑到海外？

2018-04-30 10:17

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

「50+好好　顛覆年齡新主張」掌握健康、情感、價值、財富四存摺　輕鬆打造樂退生活

2018-04-30 10:00
看更多

熱門文章

公務員的退休金要不要扣稅？ 銓敘部報你知

2018-05-01 21:57

台積電南京廠16奈米量產 只花20個月

2018-05-02 00:24

一度是新北賣壓王 今轉手大賺600萬

2018-05-02 12:14

寒舍總裁年收不到4000元？ 蔡辰威欠債打官司稱靠家人養

2018-05-02 10:35

台塑敦北總部都更 市值估828億

2018-05-02 00:47

美元背後的經濟戰 謝金河：此時當然買美元較有勝算

2018-05-02 09:09

美中貿易戰 燒旺虛擬貨幣、挖礦供應鏈

2018-05-02 00:58

六都4月交屋潮少了 新北交易量最大

2018-05-02 06:34

勞動節報稅大爆滿 報稅人自嘲：太愛國

2018-05-01 16:21

報稅首日人潮多 稅官：早報稅、早安心、早退稅

2018-05-01 17:47

牌照稅交了沒？ 5月2日前繳交免罰

2018-05-01 17:38

台PET樹脂傾銷 美商務部初裁確認

2018-05-01 23:45

敬鵬：平鎮部分停產 P5廠已復工

2018-05-01 16:13

癌細胞惡化轉移基因 中研院找到了

2018-05-02 13:40

影／五一勞動節報稅去！稽徵所人潮滿滿

2018-05-01 17:51

新台幣午盤 重貶1.14角

2018-05-02 12:30

台塑員工議論 總部可能永久遷移內湖

2018-05-02 00:47

中嘉又喊賣 土洋聯盟搶標

2018-05-02 00:49

到高雄國稅局報稅 這幾天有加班服務

2018-05-01 17:31

除了星宇 近半年還有這兩家航空公司獲准籌設

2018-05-01 16:48

轉帳提款出狀況 王道銀行：問題已解決

2018-05-01 20:45

蔡崇信：貿易戰將對美國工業造成最大損害

2018-05-01 21:25

美鋼鋁稅豁免 我仍落空 歐盟再延30天

2018-05-02 00:19

報稅首日出狀況 自然人憑證系統大當機

2018-05-01 22:48

華為滲入台灣電信？ 立委邱議瑩憂威脅國安

2018-05-02 11:12

八公股銀衝獲利 深耕美國

2018-05-02 01:19

金控法說起跑 玉山先發

2018-05-02 01:19

北車美食街 經營權搶手

2018-05-02 01:12

國際餐飲巨頭 登台搶市

2018-05-02 01:12

銀行出招 監控比特幣服務業

2018-05-02 01:19

投信投顧經營全委 鬆綁

2018-05-02 01:19

Mac報稅不卡了 實測5分鐘內可完成

2018-05-01 17:08

綜所稅申報 首日17.7萬餘件完成申報

2018-05-01 21:07

科技新趨勢 你的身體就是密碼

2018-05-02 02:00

中嘉四度出售…身價掉了100億

2018-05-02 00:52

用農漁會存款帳戶繳、退稅民眾 注意資料是否正確

2018-05-02 06:02

央行定存單餘額 逼近8兆

2018-05-02 01:19

退休董總回任顧問 須揭露

2018-05-02 01:19

紐西蘭成第一個與我交換國別報告的國家

2018-05-01 21:43

上市櫃審查 盯不當勞動行為

2018-05-02 01:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top