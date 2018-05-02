加密貨幣洗錢防制 實名制是共識

2018-05-02 14:42 中央社 台北2日電



立法院今天舉行「健全加密貨幣洗錢防制」公聽會，與會專家學者普遍認為實名制是防制洗錢的基本要求。法務部官員則說，將報請行政院決定納管虛擬貨幣與否及其範圍與方法。法新社 分享 facebook 立法院今天舉行「健全加密貨幣洗錢防制」公聽會，與會專家學者普遍認為實名制是防制洗錢的基本要求。法務部官員則說，將報請行政院決定納管虛擬貨幣與否及其範圍與方法。

公聽會由國民黨籍立法委員吳志揚擔任主席，他表示，目前全球共有1500多種加密貨幣，市值6000億美元，具備去中心化、匿名化、交易快等特性，但也發生駭客勒贖比特幣等不法事件，政府應掌握因應。

國民黨籍立委許毓仁表示，加密貨幣的監管已為國際重要議題，台灣也不能缺席，多數國家的態度已從禁止到觀望到逐漸開放，政府應以發展與管制並重的方法，協助產業在台灣健全發展與監理。

國立政治大學法律系教授張冠群建議，應訂立專法明確定義虛擬貨幣、許可的交易型態、交易平台的設置與監理、交易實名制，進而修訂洗錢防制法，將虛擬貨幣交易平台、服務業者納入洗錢防制法規範。

民主進步黨籍立委余宛如指出，台灣目前將加密貨幣視為商品，但歐盟很早就邀集加密貨幣平台業者擔任顧問，以了解資訊安全、消費者保護等風險，洗錢防制只是其一，台灣應建立完整法規，提出明確法律指引與規範。

經營交易平台的現代財富科技公司執行長劉世偉說，所有虛擬貨幣交易所的預收款項，都應辦理銀行信託，藉以保障用戶資產、防堵洗錢，並要求業者主動揭露電子錢包地址，以利檢調追查金流。

金管會銀行局副局長王立群則表示，基於營造新創科技新型態商業的發展空間，金管會立場審慎，不願有過多干涉，但持續高度關注，持開放立場與外界對話，發展新的規範，也呼籲民眾加密貨幣是高風險虛擬商品，應謹慎處理。

身兼行政院洗錢防制辦公室執行秘書的法務部檢察司副司長余麗貞表示，法務部已邀集中央銀行、經濟部、加密貨幣業者研商，初步贊同將加密貨幣納入洗錢防制體系，有鑑於加密貨幣洗錢風險增高及國際疑慮，全案將報請行政院對於納管與否及其範圍、方式做最終決定。