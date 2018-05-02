遠東新等台廠輸美PET樹酯遭判反傾銷稅

2018-05-02 13:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



經濟部貿易局今天發布新聞稿表示，美國商務部於美東時間5月1日公布對我國、南韓、巴西、印尼及巴基斯坦輸美聚對苯二甲酸乙烯酯（PET樹脂）反傾銷調查初判結果，其中我國受調廠商遠東新世紀公司、環世聚酯（香港）股份有限公司獲判傾銷率11.89%；另一受調廠商新光合成纖維股份有限公司傾銷率為9.02%；其他廠商傾銷率則為10.99%。

美國為我PET樹酯第二大出口市場，僅次於日本。我輸美產品主要為瓶用聚酯粒，供製作寶特瓶之用。據相關業者表示，我國主要競爭對手為美國當地業者，在美國原已對輸美PET樹酯課徵6.5%關稅之情況下，本反傾銷調查已影響我產品輸美。

本案係美商DAK Americas LLC、Indorama Ventures、M&G Polymers及Nan Ya Plastics Corporation, America等業者於2017年9月26日向美國商務部及國際貿易委員會提出申請，要求包括對我國等五國輸美之PET樹脂展開反傾銷調查。

本案受調產品之美國海關進口稅號為：3907.61.00.00、3907.69.00.00。依美國海關資料顯示，2016年及2017年美自我進口涉案產品金額分別為1億982萬美元及1億5,433萬美元，佔美國總進口量之比例分別為14.6%及16%，僅次於墨西哥，為美國第二大供應國，其次依序為巴西、南韓、加拿大、巴基斯坦及印尼等。

依據美商務部公布之調查時程，本案預定於今年9月17日發布傾銷終判裁定，美國際貿易委員會則預定於本年10月31日公布損害調查終判裁定，倘裁定自我進口之受調產品確實造成美國產業損害，該部預定於11月8日發布反傾銷稅令。