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獨家／孫安佐已結案將返台？ 真相是…

美再祭強勢貿易手段 學者：對台影響不大

2018-05-02 13:11中央社 台北2日電

美國續採強勢貿易手段，將對台灣PET樹脂課反傾銷稅，中華經濟研究院院長吳中書表示，美國連串貿易手段，影響廠商對未來出現雜音，對台灣今年經濟確實有影響，但影響不大。

美國商務部去年對台灣、巴西、印尼、南韓及巴基斯坦展開反傾銷調查，最新公布初裁結果認定這5國生產的PET樹脂以低於公平價格的方式的傾銷，傷害美國相關企業利益。

吳中書表示，中經院今天公布的製造業採購經理人指數以及非製造業經理人指數雙雙擴張，顯示台灣經濟穩健，但美國強勢的貿易手段，會使得國際貿易動能稍微趨緩，且從對廠商的問卷可以了解到業界對未來出現雜音、等待美國貿易戰結果，進而影響下單等製造業活動。

他說，當廠商對製造業活動緩一點時，勢必影響台灣今年的經濟表現，但影響程度不大，因為台灣很多製造業廠商都跟國際接軌，且分布也夠廣，「廠商會合縱連橫，而美國可以管一個國家，卻管不了貿易鏈的發展」。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫也認同吳中書的看法，賴樹鑫說，台灣廠商有很高的應變力以及彈性，對於成本規避，有很聰明的方法。

另外，中華經濟研究院經濟展望中心助理研究員陳馨蕙表示，根據中經院調查發現，大部分業者對美國強勢貿易作為看法樂觀，認為這是假議題，短期看來影響不大，甚至有業者表示，台灣出口到他國的稅率本來就比較高，若貿易戰開打，說不定剛好可以跟競爭對手的稅率回到一樣的水平。

吳中書強調，美國強勢的貿易手段，不是針對台灣，也不是針對某些國家，只要是與美國貿易有順差的國家，將來或多或少，美方都會祭出一些貿易對策。

根據中經院分析，美國強勢貿易作為，是全面性的策略，主要是美方希望藉此提高美國談判的籌碼，壓低他國利益。

吳中書表示，美國鉅額的貿易逆差其來有自的，絕對不是一天、兩天所造成的，而美國強勢的貿易手段短期可能會有效益，但絕對不利國際貿易的進行。

因應美國強勢貿易作為，吳中書建議，應全面性評估貿易戰衝擊，要考量要保護的是什麼，可以犧牲的是什麼，「有時候太急切在某一個議題上，對中長期不是很有利的」，而廠商在國際布局時，要謹慎推動布局策略，至於政府更要加緊與國際法規制度的接軌。

吳中書製造業貿易戰

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