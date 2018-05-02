新油價公式緩漲級距 經長：下周定案

2018-05-02 14:33 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



面對油價持續上漲，經濟部擬設油價緩漲機制，經濟部長沈榮津（右）上午表示目前尚未定案，但希望能設級距。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

經濟部長沈榮津今日在立法院經濟委員會答詢時證實，正在研擬油價緩漲機制，近日將向行政院報告，下周會有結果。今年適逢縣市長選舉年，立委鄭運鵬支持緩漲，他說：「有緩漲、有緩跌，台灣不要再凍漲。」

4月電價調漲 八成用戶不受影響

油價已持續上漲多時，而電價也自4月起調漲，油電雙漲已成為目前社會最關心的民生問題，立法院經濟委員會邀請經濟部相關部會報告其對物價、經濟的衝擊。而民眾也關心會不會再度在選舉年凍漲。

國發會主委陳美伶說，4月電價平均漲幅為3%，但基於照顧民生、穩定物價及節約能源等三大原則，並非全面調漲，八成以上的用戶不受影響，因此對物價影響不大。

中油、消費者吸收比例 隨級距而定

油價部分，經濟部也研擬機制減輕對物價的衝擊，沈榮津答詢時表示，近日將會向行政院報告「油價緩漲機制」，未來當95無鉛汽油每公升漲到一定價格時，漲幅就會由中油與消費者各吸收一部份，以減輕民眾負擔。

新版油價公式將設有級距，隨級距不同，中油吸收程度也不同。沈榮津強調，油價公式修正方案及設置油價平穩機制，近期就會有初步結果。

沈榮津表示，目前級距價格尚未確定，根據目前經濟部研擬的方式是級距不同，吸收的價格也不一樣，現階段「都不要用猜的」，經濟部近日就會向行政院報告，「最終確定才有意義」。

所謂95無鉛汽油每公升的「天花板」價格，以及漲幅將由中油和消費者各吸收的比例，沈榮津則強調，這都要等跟行政院報告完畢後才會定案。

鄭運鵬認同緩漲機制，「有緩漲、有緩跌，台灣不要再凍漲。」

沈榮津也說，未來經濟部也會持續依電價公式定期檢討電價，並由台電公司設置的「電價穩定準備」，將歷年超額利潤用於平穩電價，以減款電價款短期大幅波動對民生經濟及工商業的衝擊。