經濟部：離岸風電 2021須扶植本土廠商

2018-05-02 12:54 中央社 台北2日電



經濟部次長龔明鑫(右)與能源局長林全能(左)。報系資料照 記者黃義書/攝影 分享 facebook 經濟部上週五公布離岸風電遴選結果，廠商指出，2020年完工併聯的2風場，時間緊迫，經濟部不會要求搭配本土供應鏈，但2021至2025年完工的8風場須扶植本土廠商。

經濟部上週五核定離岸風電開發商，總共7家開發商取得門票，10個風場確定開發，其中2020年完工併聯的有2風場，上緯投控的海能風場、達德能源的允能風場，核配容量共738MW（百萬瓦），2021年至2025年完工有8風場，核配容量共3098MW。

廠商指出，上緯獲遴選的海能風電、達德能源獲選的允能風場要在2020年完工，2019年所有供應鏈廠商都須敲定，為確保如期完工併聯，海能風電已選定風機供應商為西門子歌美颯（Siemens Gamesa），也對其他承包商發出邀標書（ITT, Intention To Tenter)。

中鋼公司的中能風場（29號風場）順利獲得遴選，為2021至2025年完工的8風場之一。

中鋼說，2020年完工的風場，時間較趕，未被要求一定用本土供應鏈，但2021年至2025年完工的風場開發商，將需取得經濟部工業局的產業關聯效益意見函，培養本土風電供應鏈。

中鋼解釋，除中鋼、世紀鋼構兩家離岸風電的水下基座供應商，將培養本土廠商進入風機供應鏈。

業界分析，上緯與中鋼、世紀鋼構、台朔重工，承造施工船的台船、永冠-KY電機已簽訂合作意向書，應該沒把握趕上2020年完工的需求，而是發展成為2021年至2025年的供應鏈。

另外，台船有意爭取承包海上變電站，但海能風電風場距岸邊不遠，並無建海上變電站需求。永冠-KY電機設施則須通過風機供應商西門子歌美颯的認證，時間相當緊迫。

上緯自家生產的風力葉片樹脂仍在西門子歌美颯的認證過程中，取得離岸風電供應鏈相關認證並不容易。

上緯投控此次參與遴選過關的海能風電（FormosaII）預計裝置容量378MW，風場範圍位於示範風場海洋風電西南方，為上緯投控旗下上緯新能源與麥格理資本公司合作的風場，將由西門子歌美颯（Siemens Gamesa）供應風機。

供應鏈廠商透露，上緯在已推出的示範風場海洋風電階段，與目前多數的本土離岸風電供應鏈廠商已有合作經驗，與經濟部推薦的本土廠商其實也都有接觸，但海能風電屬於必須配合政策，2020年完工的風場，經濟部並不會要求開發商非得採用本土供應鏈；反而是2021年至2015年完工的風場開發商，將需取得工業局的產業關聯效益意見函。

另外，6月競標的風場開發商卻因競標的價格壓力，勢必採用產品便宜又好用的廠家，本土供應鏈還是要面臨國際廠商的競爭。（編輯：郭萍英）