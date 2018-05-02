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製造業PMI連25個月擴張 續創史上最長紀錄

2018-05-02 12:30經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中經院今（2）日首度公布經季節調整後的台灣採購經理人指數，其中，4月台灣製造業採購經理人指數（PMI）續揚0.5個百分點至58.0%，連續第25個月擴張，創下史上最長紀錄的擴張期，顯示台灣經濟仍屬穩健，國內廠商看好景氣。

為讓數據不受季節因素影響，中經院自本月起，公布季調後的採購經理人指數。4月PMI連續第25個月呈現擴張，非製造業經理人指數（NMI）也同步上揚1.2個百分點來到55.6%，連續第14個月呈現擴張。中經院院長吳中書認為，4月PMI、NMI雙雙擴張，台灣經濟仍在穩健擴張階段。

中經院指出，PMI的五項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升，現有原物料存貨水準也持續擴張；電子暨光學產業、電力暨機械設備產業、基礎原物料產業、交通工具產業、化學暨生技醫療產業及食品暨紡織產業等六大產業指數均呈擴張。

至於NMI的四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升；金融保險業、教育暨專業科學業、資訊暨通訊傳播業、批發業、營造暨不動產業及運輸倉儲業等六大產業指數也是擴張，但住宿餐飲業與零售業則呈現緊縮。

「主要製造業六大分類都在擴張，目前台灣經濟還很穩健。」吳中書表示，部分國家的指標表現雖較遲緩，但大多數國家仍處於擴張階段，加上我國出口暢旺，種種跡象顯示台灣經濟仍屬穩健。

中經院受國發會委託，並與中華採購供應管理協會合作進行台灣採購經理人指數調查，於2012年11月正式發布台灣採購經理人指數，因實務研究至少需要5年資料才能進行季節調整，加上讓農曆年的影響充分發酵，因此，自今年4月起發布經季節調整後的PMI調查。

PMI製造業

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