真的嗎？ 人力銀行調查：企業實習生平均月薪22K

2018-05-02 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



教育部資料顯示，目前87所技專校院和72所一般大學共約16萬名學生校外實習，但常有不肖雇主以實習為名行工作之實的剝削現況。聯合報系資料照，非新聞當事人。 記者／徐兆玄攝影 分享 facebook 教育部資料顯示，目前87所技專校院和72所一般大學共約16萬名學生校外實習，但常有不肖雇主以實習為名行工作之實的剝削現況。1111人力銀行「企業任用實習生現況調查」發現，三成五企業都有開出實習職缺，其中高達九成四願意提供「給薪」實習工作， 平均月薪/獎助金為2萬2696元、時薪144元，皆高於現行基本工資水準，另有六成五受訪企業願意提供額外津貼及福利，常見包括工作期間供餐、誤餐費及交通津貼等，顯示雇主重視實習生權益。

1111人力銀行調查指出，有超過半數(58.22%)的受訪企業，特別青睞具有實習經驗的求職者，並且擇優錄取，原因「實習經驗可以銜接較快上手」(70.37%)、「比較熟悉職場文化」(27.78%)及「有實作能力」(25%)。

調查也顯示，三成五受訪企業願意提供實習工作機會，其中以14.56%提供「學年」實習職缺及10.78%提供「學期」實習職缺為最大宗，其餘一成則是「寒暑假及其他類型」實習職缺。雇主願意任用實習生乃著眼於「提前預約優秀人才」(42.75%)、「補足基層人力」(36.64%)及「產學合作」(33.59%)。

1111實習專區顯示，該平台提供近3千個「有薪」實習工作機會，其中不乏新大電子科技公司開出時薪350-450元徵求核心人才培訓、科定企業也開出時薪200-250元積極招手國貿泰語實習生，意欲提前延攬優秀人才。

調查顯示，業界任用實習生的職務類型主要以「業務貿易/客服門市」、「美容美髮/餐飲旅遊」及「管理幕僚/人事行政」。

調查發現，有開出實習職缺的受訪企業中，有高達9成4願意提供「給薪」的實習工作， 平均月薪/獎助金為22,696元、時薪144元，皆高於現行基本工資水準。更有6成5受訪企業願意提供額外津貼及福利，常見包括工作期間供餐、誤餐費及交通津貼等，說明僱主亦頗為重視實習生的權益。