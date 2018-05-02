對大陸鋼品雙反調查若遭報復？ 財長：目前未遭報復

2018-05-02 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部針對中國大陸進口鋼品啟動雙反調查，但美國仍未將我國列入鋼鐵高關稅豁免名單。朝野立委都關切我國鋼鐵產業的影響，以及中國大陸若報復要如何因應。財政部長許虞哲表示，目前我國因掌握相關證據已對大陸部分鋼品課反傾銷稅，並沒有被報復。

財政部長許虞哲、經濟部常務次長王美花今天赴立法院財政委員會，就「我國對大陸鋼品進行反補貼及反傾銷調查」進行專題報告並備詢。

國民黨立委賴士葆問，中國是台灣主要貿易國，「我們賺他這麼多錢，你就不怕他報復」？國民黨立委曾銘宗也指出，經濟部與財政部啟動雙反調查前，是否有經過精確的政策評估？去年台灣對中國貿易出超金額達786億美元，假如中國採取報復措施，台灣該怎麼辦？國民黨立委費鴻泰也憂心遭報的後遺症。

民主進步黨立委余宛如也問，政府如何因應可能的貿易報復？民進黨立委施義芳則憂心祭出雙反對我國鋼鐵產業的影響。

國民黨立委盧秀燕批評，政府為了討好美國，禁止從中國進口鋼鐵並製造後賣到美國，但是回銷中國，賺大陸錢，為何也要斷貨禁止，「大陸傾銷自己為什麼不可以」。她質疑，可以配合不要讓大陸鋼品傾銷美國，但若外銷其他國家為何不可以，修理台灣的廠商及業者，但在關稅豁免卻落空。

經濟部次長王美花說，近幾年中國大陸鋼鐵產能過剩，國際間本來就常討論中國大陸鋼鐵傾銷各國的問題，但沒具體作法，只是台灣比較少被邀請參與。美國這次要求各國須防堵中國鋼品借道轉運美國，因此各國也開始做出因應措施，「美國逼大家走得比較快」。

針對從大陸進口鋼鐵原料，加工後回銷大陸的產業，王美花表示，會將此種態樣了解，細分出來。

許虞哲表示，其實目前台灣對中國部分產品已有課徵反傾銷稅，只要有掌握確實證據，經由廠商提出，且經濟部也認定確實對台灣業者造成損害，就能依法課徵反傾銷稅。王美花補充，自己的調查和處份要站得住腳，按照事理來認定，全世界有很多反傾銷反補貼案例。