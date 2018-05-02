製造業PMI連25個月擴張 中經院：台經濟仍穩健

2018-05-02 11:53 中央社 台北2日電



中經院今天首度公布經季節調整後的台灣採購經理人指數，其中，台灣製造業採購經理人指數連續第25個月擴張、非製造業經理人指數則連續第14個月擴張，顯示台灣經濟仍穩健。

中華經濟研究院今天公布2018年4月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）續揚0.5個百分點至58.0%，連續第25個月呈現擴張；非製造業經理人指數（NMI）續揚1.2個百分點來到55.6%，連續第14個月呈現擴張。

中經院指出，PMI的5項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升，現有原物料存貨水準亦持續擴張。6大產業中，全數呈現擴張；至於NMI的4項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升。6大產業NMI皆呈現擴張。

中經院院長吳中書指出，4月PMI、NMI雙雙擴張，顯示目前台灣經濟處於擴張階段，主因各行業都屬於擴張階段；另外，部分國家的指標表現雖較遲緩，但大多數國家仍處於擴張階段，加上我國出口仍暢旺，種種現象顯示台灣經濟仍穩健。

此外，吳中書表示，中經院受國家發展委員會委託，並與中華採購供應管理協會合作進行台灣採購經理人指數調查，於2012年11月正式發布台灣採購經理人指數，因實務研究至少需要5年資料才能進行季節調整，再加上讓農曆年的影響充分發酵，因此，自2018年4月起發布經季節調整後的PMI調查。