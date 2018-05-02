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未被列入鋼鋁稅豁免 立委批官員能力不如韓國

2018-05-02 10:45經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

美國白宮周一晚間發布聲明，總統川普已簽署公告延長鋼鋁稅暫時豁免期限30天，讓行政團隊有更多的時間與歐盟、加拿大及墨西哥談判及達成最終協議，韓國則獲得永久豁免，立委認為我國對大陸鋼品進行反補貼及反傾銷調查，就是為了迎合美國，希望獲得鋼鋁稅豁免，結果美國不領情，台灣的官員能力不如韓國官員；對此經濟部此長王美花表示，是因為韓國做了很大的讓步。

立法院財委會今天上午進行「我國對大陸鋼品進行反補貼及反傾銷調查」專題報告，立委盧秀燕表示，為何美國鋼鋁關稅豁免名單有韓國，沒有台灣，是我們經濟部官員能力不如韓國嗎？

王美花表示，韓國是因為有美韓FTA，韓國也配合答應美方鋼品削減至三年來的七成，以及韓國在汽車讓步很多。

盧秀燕問，美方是否有對我國提出什麼喪權辱國的要求，經濟部應該要誠實告知；王美花表示，美國同時跟多國談，是美國談不完，事情太多，對歐盟也是展緩延長到6月1日，應該是美方安排不出時間。

盧秀燕問，政務委員鄧振中去美國見到了誰？有沒有見到決定性的人？還是只是到一遊。王美花表示，有見到人，但是見到誰不方便說明，韓國獲得鋼鋁豁免是因為做了很大讓步，尤其是汽車做了最大幅度讓步，答應要增加美國汽車進口到韓國。

王美花經濟部

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