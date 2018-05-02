美元背後的經濟戰 謝金河：此時當然買美元較有勝算

2018-05-02 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



謝金河。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「美元背後的經濟戰」一文，他說，最近這幾天，美元升值力道強勁，5月的第一個交易日，美元指數跑到92.496，從89.389跑到92.496，只花了11個交易日，現在美元指數年缐下降至93.01，美元指數可能一口氣攻上年缐再拉回，可能很快確立美元的多頭架構，如果美元節節攀升，那麼大多數國家的匯價都會下跌，包括新台幣。

謝金河指出，最近新台幣悄悄從29.035貶至29.72，看起來台幣弱勢格局已成，外資不會大幅加碼台股，反而要注意賣壓有沒有加重。

另一個角度是美元背後的經濟戰，謝金河說，美國總統川普上任後一直強調美元太強，美國怎麼跟別人競爭？這一年來，川普透過減稅，引導美國大型企業把停泊在海外的資金匯回美國，過去這一年，美元在低檔，有利美國大企業資金回流，最近Apple宣布加發1000億美元股息給股東，再加上FED升息縮表助陣，看起來美元走高勢不可擋。

他說，美元升值，新興市場股市回檔壓力增大，最近深滬股市A股跌勢顯著，下跌力道來自壽險公司，中國人壽從35.38跌到23.77人民幣，跌3成以上。今年表現出色的平安保險從81.28跌到58.34人民幣，太保從49.12跌到30.45，跌幅38%。中國A股壓力逐漸浮現。