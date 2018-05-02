親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

MLB／震撼彈？ 美媒爆料一朗打完本周就退休

美元背後的經濟戰 謝金河：此時當然買美元較有勝算

2018-05-02 09:09聯合報 記者楊德宜╱即時報導

謝金河。圖／聯合報系資料照片
謝金河。圖／聯合報系資料照片
分享
財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「美元背後的經濟戰」一文，他說，最近這幾天，美元升值力道強勁，5月的第一個交易日，美元指數跑到92.496，從89.389跑到92.496，只花了11個交易日，現在美元指數年缐下降至93.01，美元指數可能一口氣攻上年缐再拉回，可能很快確立美元的多頭架構，如果美元節節攀升，那麼大多數國家的匯價都會下跌，包括新台幣

謝金河指出，最近新台幣悄悄從29.035貶至29.72，看起來台幣弱勢格局已成，外資不會大幅加碼台股，反而要注意賣壓有沒有加重。

另一個角度是美元背後的經濟戰，謝金河說，美國總統川普上任後一直強調美元太強，美國怎麼跟別人競爭？這一年來，川普透過減稅，引導美國大型企業把停泊在海外的資金匯回美國，過去這一年，美元在低檔，有利美國大企業資金回流，最近Apple宣布加發1000億美元股息給股東，再加上FED升息縮表助陣，看起來美元走高勢不可擋。

他說，美元升值，新興市場股市回檔壓力增大，最近深滬股市A股跌勢顯著，下跌力道來自壽險公司，中國人壽從35.38跌到23.77人民幣，跌3成以上。今年表現出色的平安保險從81.28跌到58.34人民幣，太保從49.12跌到30.45，跌幅38%。中國A股壓力逐漸浮現。

謝金河表示，現在美元升值力道加快，相對台幣可能貶值空間也加大，台幣升值空間可能只有幾毛銭，但貶值空間可能以元計，此時當然買美元較有勝算，提醒資產配置也要重組一下。

謝金河指出，最近新台幣悄悄從29.035貶至29.72，看起來台幣弱勢格局已成，...
謝金河指出，最近新台幣悄悄從29.035貶至29.72，看起來台幣弱勢格局已成，外資不會大幅加碼台股，反而要注意賣壓有沒有加重。路透
分享

新台幣謝金河

相關新聞

新台幣開盤 貶值6.5分

2018-05-02 09:35

投信投顧經營全委 鬆綁

2018-05-02 01:19

退休董總回任顧問 須揭露

2018-05-02 01:19

銀行出招 監控比特幣服務業

2018-05-02 01:19

金控法說起跑 玉山先發

2018-05-02 01:19

央行定存單餘額 逼近8兆

2018-05-02 01:19

兆豐法遵預算 紐行占58%

2018-05-02 01:19

八公股銀衝獲利 深耕美國

2018-05-02 01:19

法遵費暴增 多數公股銀行 在美仍獲利

2018-05-01 22:44

老美太難搞 海外銀行法遵成本大增

2018-05-01 22:41

比特幣擺盪交易量腰斬 中小型礦工退場

2018-05-01 13:34

台灣人買產險5特色 為何火險讓業務恨得牙癢癢？

2018-05-01 10:00

員工薪資 土銀爭取調漲

2018-04-29 01:21

土銀活化資產 擬異業結盟

2018-04-29 01:21

最有實權金控總座 王銘陽120天改革解密

2018-04-27 09:43
看更多

熱門文章

莫名多筆12萬摩鐵收入 妻疑夫：體力好兼差？

2018-05-01 14:56

公務員的退休金要不要扣稅？ 銓敘部報你知

2018-05-01 21:57

台灣人買產險5特色 為何火險讓業務恨得牙癢癢？

2018-05-01 10:00

離岸風電遴選揭曉 法人：世紀鋼及中鋼具商機

2018-05-01 10:44

台積電南京廠16奈米量產 只花20個月

2018-05-02 00:24

自然人憑證申辦系統傳當機 民怨：等了快2小時

2018-05-01 15:45

綜合所得稅開始申報 國稅局湧現人潮

2018-05-01 11:04

美中貿易戰 燒旺虛擬貨幣、挖礦供應鏈

2018-05-02 00:58

台塑敦北總部都更 市值估828億

2018-05-02 00:47

多明尼加斷交 新日光：電廠營運不受影響

2018-05-01 12:34

勞動節報稅大爆滿 報稅人自嘲：太愛國

2018-05-01 16:21

影╱報稅撲空 要報稅才知道稽徵所搬家了

2018-05-01 15:55

報稅首日人潮多 稅官：早報稅、早安心、早退稅

2018-05-01 17:47

影／五一勞動節報稅去！稽徵所人潮滿滿

2018-05-01 17:51

敬鵬平鎮廠停工 16時重訊說明

2018-05-01 14:52

台PET樹脂傾銷 美商務部初裁確認

2018-05-01 23:45

敬鵬：平鎮部分停產 P5廠已復工

2018-05-01 16:13

牌照稅交了沒？ 5月2日前繳交免罰

2018-05-01 17:38

六都4月交屋潮少了 新北交易量最大

2018-05-02 06:34

到高雄國稅局報稅 這幾天有加班服務

2018-05-01 17:31

除了星宇 近半年還有這兩家航空公司獲准籌設

2018-05-01 16:48

蔡崇信：貿易戰將對美國工業造成最大損害

2018-05-01 21:25

多明尼加斷交 貿協：8月拓銷團如期出發

2018-05-01 13:44

台塑員工議論 總部可能永久遷移內湖

2018-05-02 00:47

科技轉亮點 聯發科最感熱

2018-05-01 13:34

買氣升屋主沒變硬 高雄15區賣壓全下降

2018-05-01 11:57

中嘉又喊賣 土洋聯盟搶標

2018-05-02 00:49

比特幣擺盪交易量腰斬 中小型礦工退場

2018-05-01 13:34

美鋼鋁稅豁免 我仍落空 歐盟再延30天

2018-05-02 00:19

逾百歲電廠老當益壯 年供千戶用電不退休

2018-05-01 11:27

轉帳提款出狀況 王道銀行：問題已解決

2018-05-01 20:45

挖礦族 不確定性升高

2018-05-01 13:34

車電晶片新藍海 台廠商機來電

2018-05-01 13:34

陸搶市 台顯卡、主板廠迎戰

2018-05-01 13:34

綜所稅申報 首日17.7萬餘件完成申報

2018-05-01 21:07

八公股銀衝獲利 深耕美國

2018-05-02 01:19

Mac報稅不卡了 實測5分鐘內可完成

2018-05-01 17:08

金控法說起跑 玉山先發

2018-05-02 01:19

台積電南科廠復育螢火蟲 復育3年有成

2018-05-01 10:01

報稅首日湧人潮 線上先取號不用排隊

2018-05-01 13:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top