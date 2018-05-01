親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
離岸風電遴選
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

台PET樹脂傾銷 美商務部初裁確認

2018-05-01 23:45中央社 華盛頓1日專電

美國採取強勢貿易作為，台廠恐又遭殃。商務部今天宣布，預計將對包括台灣在內5個國家生產的PET樹脂課徵反傾銷稅。

商務部去年對台灣、巴西、印尼、南韓及巴基斯坦的進口PET樹脂展開反傾銷調查，今天公布初裁結果認定，上述5個國家生產的PET樹脂以低於公平價格傾銷，傷害美國相關企業利益。

按美國規定，只要有美國企業向官方提請反傾銷或反補貼調查，商務部就得展開程序，而去年提出訴願的企業之一是南亞塑膠的美國公司。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中指出，商務部會利用掌握的各種工具，捍衛美國企業免於遭受不公平貿易作為，而今天的決定，讓美國廠商能從遭受傾銷的扭曲市場效應中獲得初步救濟，調查過程「公開透明」，且還會持續。

根據商務部，相關國家生產的PET樹脂銷往美國，預計將分別課徵不同稅率，台灣是9.02％至11.89％，可能的最高稅率較其他國家低。巴西為24.09％至226.91％、南韓8.81％至101.41％、印尼及巴基斯坦則分別為13.16％與7.75％。

不過，最後將課徵的反傾銷稅率還待終裁確認。

2016年，美國進口自台灣的PET樹脂金額達1億980萬美元，是這波遭課徵反傾銷稅國家中，美國進口PET樹脂的最大來源國。

商務部預計今年9月17日前公布終裁結果。

反傾銷印尼巴基斯坦

相關新聞

多明尼加斷交 貿協：8月拓銷團如期出發

2018-05-01 13:44

逾百歲電廠老當益壯 年供千戶用電不退休

2018-05-01 11:27

標普台灣主權評等不變 估台灣未來4年GDP2.6%

2018-05-01 06:07

名家觀點／香港周大福全通路啟示錄

2018-05-01 02:53

國富統計 家庭平均財富創新高

2018-05-01 00:40

財經觀點／讓收視率調查 從阻力變助力

2018-05-01 00:40

天堂文件獨家解密：王永慶的兩千億財產 為何跑到海外？

2018-04-30 10:17

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

「50+好好　顛覆年齡新主張」掌握健康、情感、價值、財富四存摺　輕鬆打造樂退生活

2018-04-30 10:00
看更多

熱門文章

莫名多筆12萬摩鐵收入 妻疑夫：體力好兼差？

2018-05-01 14:56

開始報稅囉 三招省荷包

2018-05-01 01:28

4G吃到飽 低價戰不叫停

2018-05-01 01:08

台灣人買產險5特色 為何火險讓業務恨得牙癢癢？

2018-05-01 10:00

公務員的退休金要不要扣稅？ 銓敘部報你知

2018-05-01 21:57

報稅季開跑！四個關鍵時程 不知不可

2018-05-01 01:28

離岸風電遴選揭曉 法人：世紀鋼及中鋼具商機

2018-05-01 10:44

離岸風電遴選 外商大贏家

2018-05-01 01:22

自然人憑證申辦系統傳當機 民怨：等了快2小時

2018-05-01 15:45

華碩、台灣大、廣達 組AI國家隊

2018-05-01 01:14

綜合所得稅開始申報 國稅局湧現人潮

2018-05-01 11:04

公司治理前5%名單 16企業連四屆進榜

2018-05-01 01:05

勞動節報稅大爆滿 報稅人自嘲：太愛國

2018-05-01 16:21

多明尼加斷交 新日光：電廠營運不受影響

2018-05-01 12:34

敬鵬勒令停工 衝擊車電供貨

2018-05-01 01:05

銀行防稅務洗錢 須設五關卡

2018-05-01 01:31

電信三雄平均帳單金額…大減

2018-05-01 01:08

影╱報稅撲空 要報稅才知道稽徵所搬家了

2018-05-01 15:55

離岸風電計畫／兆元商機來了 20家台廠受惠

2018-05-01 01:21

報稅首日人潮多 稅官：早報稅、早安心、早退稅

2018-05-01 17:47

房貸利息扣除 要符三要件

2018-05-01 01:28

敬鵬平鎮廠停工 16時重訊說明

2018-05-01 14:52

影／五一勞動節報稅去！稽徵所人潮滿滿

2018-05-01 17:51

海外所得達百萬 才須申報

2018-05-01 01:28

敬鵬：平鎮部分停產 P5廠已復工

2018-05-01 16:13

牌照稅交了沒？ 5月2日前繳交免罰

2018-05-01 17:38

低薪摳門企業名單擬公布

2018-05-01 01:31

中保總裁林孝信談轉型 「先把員工的困難攬下來」

2018-05-01 08:02

到高雄國稅局報稅 這幾天有加班服務

2018-05-01 17:31

三點要求 維護OBU聲譽

2018-05-01 01:31

除了星宇 近半年還有這兩家航空公司獲准籌設

2018-05-01 16:48

多明尼加斷交 貿協：8月拓銷團如期出發

2018-05-01 13:44

標普台灣主權評等不變 估台灣未來4年GDP2.6%

2018-05-01 06:07

蔡崇信：貿易戰將對美國工業造成最大損害

2018-05-01 21:25

科技轉亮點 聯發科最感熱

2018-05-01 13:34

逾百歲電廠老當益壯 年供千戶用電不退休

2018-05-01 11:27

買氣升屋主沒變硬 高雄15區賣壓全下降

2018-05-01 11:57

比特幣擺盪交易量腰斬 中小型礦工退場

2018-05-01 13:34

台新金改選 寶佳不徵委託書

2018-05-01 01:31

挖礦族 不確定性升高

2018-05-01 13:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top