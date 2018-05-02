台塑敦北總部都更 市值估828億

台塑敦北總部都更案，已在3月底送入北市府都更處進入實質審查。 本報系資料庫 分享 facebook 備受矚目的台塑敦北總部都更案，在2月下旬經九成地主同意後，已在3月底送入北市府都更處進入實質審查，預計2020年完成審查，隔年取得建照並進行營造工程發包，力拚2025年前完工。地產業評估，該案潛在開發價值約828億元，可望帶動敦北商圈重回往日榮景。

台塑敦北總部都更案2014年啟動，2017年7月取得通過北市都更審議，取得都更啟動門票，今年2月下旬完成地主整合，獲得九成地主同意，3月底將更新事業計畫和權利變更計畫送入北市府都更處，進入實質審查的最後階段。

經濟日報提供 分享 facebook 據了解，此階段為審查過程中最「硬」的一道關卡，除都計審查外還包括環評，審查期程至少需時二年九個月時間，換言之，最快將在2020年底完成，隔年取得建照並進行營造發包，釋出標案金額達120億元，預計2025年完工啟用。

台塑規畫，舊集團總部將開發為二棟商辦與一棟住宅，商辦地上22樓、地下五樓，每層近1,000坪；住宅大樓地上21樓、每層約400坪，規畫為6戶，每戶為80坪的豪宅。市場人士評估，其中商辦以市場行情每坪150萬元推估，二棟價值約660億元；住宅以每坪行情上看200萬元估算，全棟約168億元，價值約828億元。