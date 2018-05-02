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名家觀點／明確評估科技研發附加價值

2018-05-02 01:04經濟日報 蘇孟宗

台灣的資源與市場規模有限，產業結構注重上下游分工整合，透過政府科研計畫來進行前瞻技術研究，協助開創新興產業或提升既有產業技術能力，向來是我國的重要政策。但是，台積電張忠謀董事長屢次提醒政府，在科研投入應該要有較明確且合理的評估方式，來計算投資回報率（ROI），才能了解實際上對產業的影響及相對投資效益。為此，工研院IEK以「科技研發附加價值」（Value-add on R&D Investment，VORDI）的評估方法，試算如何有效評估科技研發的長期投資效益。

「VORDI」評估方式的關鍵，在於使用OECD定義的產業「附加價值」，為衡量產業效益的主要依據。除了國際主流，皆是將研發支出視為產業創造附加價值的重要項目，並非單純的生產費用或成本投入；同時也反映產業在生產過程中，新創造的產品和服務價值。

此方式主要評估三項效益：將科技研發所產生的附加價值分為「衍生效益」，也就是由科專計畫所直接衍生的專利應用、技轉授權、工業委託服務等收益；以及取得技轉或授權廠商經生產活動所創造的「產業效益」；還有技轉廠商的上下游產業生產活動所產生的「上下游關聯效益」等三個層面。

工研院IEK以台灣LED產業（含磊晶和晶粒製造，不含下游封裝及終端產品）進行試算。由於 LED產業是工研院透過經濟部科專計畫，提供技術研發協助建立的新興產業，早先是為發展雷射技術而引進MOCVD（有機金屬化學氣相沉積）設備、奠定相關技術基礎後，於1991年開始轉用於研發LED磊晶與晶粒技術，後續透過技術能量的累積與人才的培育擴散，帶動我國LED產業的蓬勃發展。

分析結果顯示，工研院自1991~2012年間，總共投入LED研發約28億元現值；扣除成本後，共淨創造整體附加價值高達130億元，換算所創造的整體研發投資報酬率為469%，相當於每投資1元可額外創造4.7元的附加價值，換算成內部報酬率(IRR)約為每年15.0%。

另外，分析結果可歸納出科研計畫的三項重要特性：首先，政府科研計畫的目的，是為了要運用創新技術來扶植產業、並非爭取獲利，因此多會以較優惠價格移轉技術、協助廠商發展，所以產生的「衍生效益」大多會小於總科研經費投入。但是，來自於目標產業之附加價值創造（含產業效益與上下游關聯效益）通常會遠大於科研計畫總投入。以LED元件產業為例，創造147億元的目標產業與上下游關聯產業附加價值，遠大於28億元的科研計畫投入及11億元的衍生收益。

其次，在LED產業發展之初（1991至2001年），工研院不只投入近20億元的研發資源，所創造的整體附加價值110億元也是全程最高，占整體附加價值的84%，顯示工研院初期投入的技術研發與人才擴散，是帶動LED產業附加價值成長的關鍵，比起中、後期的研發投入所能創造的效益高上許多。

第三，前瞻科技的研發效益通常遞延數年，才會有商業效益。

以LED產業為例，第一年的科研投入後，約四年後才會看到產業附加價值的效益。因此，長期追蹤科技研發效益要比衡量當年產業化績效更為有意義。

此評估結果證明政府支持有達到正向投資回報率。在未來尚需持續精進改善的方向，參考目前國際研究趨勢，應將科研計畫所產生的外溢效果列入追蹤與評估，例如：人才培育、學術研究、企業社會責任（CSR）對附加價值的貢獻、改善技術貿易逆差等指標，才更能反映科技研發所創造的多元化產業附加價值。

（作者是工研院產業經濟與趨勢研究中心－IEK主任，IEK經理岳俊豪為共同撰稿人）

LED工研院

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