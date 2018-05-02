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上市櫃審查 盯不當勞動行為

2018-05-02 01:02經濟日報 記者江睿智／台北報導

「2018五一行動聯盟」在五一勞動節號召萬人走上街頭，爭取加薪是主要訴求。 記者...
「2018五一行動聯盟」在五一勞動節號召萬人走上街頭，爭取加薪是主要訴求。 記者楊萬雲／攝影
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為保障勞工組織、參與工會，以及參與團體協商權利，勞動部已主動與金融監督管理委員會協商，並決定將是否有不當勞動行為列為申請上市櫃的審查項目。

昨（1）日是五一勞動節，勞團依往年慣例發起五一大遊行，今年訴求「勞權公投」、「反過勞」、「爭加薪」外，勞團也提出「擴大工會組織率、保障工會活動權」、以及「勞工董事法制化」等具體訴求。對此，勞動部表示尊重，並將以積極、開放的態度，研議各項訴求或建言。

針對保障工會活動，勞動部表示，現在評估《工會法》修法方向，在完成修法作業前，勞動部已訂定各項補助措施，協助勞工籌組工會，並與各地方政府共同推動強化工會組織發展。

勞動部表示，為改正雇主不當勞動行為，確保公平集體勞動關係，勞動部已與金管會協商，自即日起將申請上市櫃事業單位是否有不當勞動行為例為審查項目。

經濟日報提供
經濟日報提供
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勞動部官員進一步解釋，企業申請上市櫃時，櫃買中心及證交所都會徵詢勞動部意見，未來勞動部針對重大勞資糾紛有無違法情事，特別關注是否有不當勞動行為，若雇主有依裁罰結果進行改善，仍可持續申請上市櫃，但若雇主未改善，勞動部會向櫃買中心及證交所提出勞動部的意見。

勞動部並表示，為保障各種工會行使團結權、協商權及爭議權，勞動部於2011年已設立不當勞動行為裁決的救濟制度，以迅速回復穩定之勞資關係，至今年4月底止，作出209件裁決，其中127件被認定構成不當勞動行為，並進行裁罰。

美國國務院日前發布2017人權報告點名，台灣法律規定勞工有組織和參與獨立工會、罷工與集體談判的權利。台灣工會的密度僅5.8%，遠遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）的平均值16%，員工人數30人以下的中小企業員工只能透過職業公會或工會爭取權利。在在都迫使勞動部未來在勞工三權保障上，加大力道。

閱報祕書／不當勞動行為

所謂的不當勞動行為，是指僱主意圖破壞或弱化工會活動所採取的不公平行為。依《工會法》規定。主要內容包括：雇主對於勞工組織工會、加入工會、參加工會活動或擔任工會職務，而拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇；雇主不當影響、妨礙或限制工會之成立、組織或活動；及雇主若無正當理由卻拒絕履行團體協約等情況，皆構成不當勞動行為。

勞動部櫃買中心勞團

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