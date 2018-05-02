我續爭取進入豁免名單

2018-05-02 00:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



美國宣布對歐盟、加拿大以及墨西哥的鋼鋁關稅暫免至6月1日，對澳洲、阿根廷、巴西達成原則性協議。對此，行政院政委鄧振中昨（1）日表示，目前仍持續與美方協商交涉，爭取我國列入國家豁免名單。鄧振中也說，就鋼鋁豁免議題，台灣目前和美方保持暢通的溝通管道，至於是否赴美交涉，目前保持彈性。

鄧振中表示，從昨天結果顯示，已納或暫納豁免名單的國家沒有任何增減變動，與3月底公布的名單都一樣，包括極力爭取的日本也還沒有入榜，台灣會持續爭取列入國家豁免名單。

鄧振中說美方仍是將豁免名單分成三種類別來處理。第一種是南韓，因美韓自由貿易協定（FTA）正在重談，故已納永久豁免名單。

第二種是歐盟，以及正在與美國重談北美自由貿易協定（NAFTA）的加拿大、墨西哥，因談判還在進行，故而關稅暫免展延30天至6月1日。第三種則是澳洲、阿根廷、巴西，繼續列入豁免名單，沒有截止期限，也未進入「永久豁免」之列。

美國日前對進口鋼鋁產品分別課徵25%與10%關稅，鄧振中3月曾率領有關官員及鋼鐵公會赴美交涉，爭取台灣列入國家豁免名單。但因美國對台灣輸美鋼鋁產品，原料是否來自中國表示疑慮，行政院長賴清德已要求經濟部與業者一起釐清台灣鋼鋁的「含中成分」。