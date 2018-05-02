豁免落空／我祭「雙反」輸誠 美方不埋單

台灣仍無法列入美國課徵鋼鋁稅的豁免名單，政務委員鄧振中表示，會持續與美國交涉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在美中貿易戰的喧囂聲下，我國對中國大陸鋼品祭出反補貼及反傾銷「雙反」調查，加上經濟部限制業者自大陸進口鋼鋁材料，排除我國鋼鋁的「含中成分」及「封殺」中興通訊，頻頻「輸誠表態」。不過美方似乎不怎麼買帳，我國仍未獲輸美鋼鋁高關稅豁免。

行政院政務委員鄧振中昨天對此表示，台灣仍持續與美國交涉，積極爭取列入國家豁免名單。他指出，政府將透過駐美代表處釐清狀況，了解美國做這次決定所考量的因素。

財政部高層對這樣的結果則表示「遺憾」，但強調我國對大陸鋼品進行雙反調查，除了是要爭取台灣輸美鋼鐵產品獲得美方豁免調高關稅，也是為了維護國內鋼鐵業者權益，避免大陸低價鋼鐵傾銷台灣。因大陸鋼鐵符合補貼及傾銷相關要件，所以才啟動雙反調查。

有別於過去都是由受害企業申請課反傾銷稅，財政部此次對大陸進口五項鋼品啟動雙反調查，是首次由國家主動啟動反傾銷調查，也是我國首次展開反補貼調查。也引發立委關注，財政部長許虞哲今至立院專題報告。

財政部官員說，美中貿易衝突升溫，不僅美國調高鋼鐵製品輸美關稅，歐盟也對鋼鐵產品啟動防衛措施調查，大陸產製鋼品若無處去化，可能傾銷台灣，進而損及國內鋼鐵業者利益，「那時再啟動調查就晚了」。若財政部啟動雙反調查，希望能爭取到台灣輸美鋼品獲得美方豁免調高關稅，也可保護國內相關業者的權益。