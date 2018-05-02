美鋼鋁稅豁免 我仍落空 歐盟再延30天

分析師認為，美國開徵鋼鋁稅，對加拿大和東亞國家的貨幣相當不利。 路透 分享 facebook

美國三月祭出「二三二舉措」對進口鋼鋁課徵額外關稅，歐盟等部分國家暫時豁免的期限五月一日屆滿，總統川普四月卅日宣布，已與南韓就鋼材進口達成最終協議，至於加拿大、墨西哥、歐盟成員國，則延長卅天到六月一日以進行最終談判。至於台灣，仍未列入已豁免或暫時豁免的名單中。

白宮四月卅日發布聲明指出，川普授權修改關於鋼鋁關稅「二三二」措施，政府已與南韓就鋼材進口達成最終協議；意指美國讓南韓豁免關稅的交易已定案。此外，美方與阿根廷、澳洲、巴西就鋼鋁方面原則上也達成協議，至於細節將於短期內完成。

川普政府還將與加拿大、墨西哥、歐盟成員國的談判時間延長至六月一日；白宮指出，在這些談判過程中，川普政府會著重於配額，以限制進口、防止轉運，並保障國家安全。

白宮指出，這些協議凸顯川普政府與盟邦達成公平的結論，以保障國家安全並應對鋼鋁產業面臨的全球挑戰。

川普政府三月初宣布對進口鋼鐵加徵百分之廿五關稅，對進口鋁材加徵百分之十關稅，該措施於三月廿三日生效；但白宮三月廿二日發布聲明，列出獲得暫時豁免的國家，包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟成員國、南韓。

白宮最新的決定讓歐盟在內的美國主要盟友鬆口氣，但可能助長外界對川普「雷聲大雨點小」的批評，增加白宮壓力，必須設法迫使他國退讓，同意他們目前為止還不願意的條件，例如減少銷美的金屬。

美國正和加拿大、墨西哥重談北美自貿協定，四月卅日的緩徵決定將為談判的各方爭取到更多時間。阿根廷、巴西和澳洲等國也正與美國洽談金屬貿易。

美國聯邦參議員魯比歐推文指出，美國與中國大陸在貿易方面須重新平衡，但與歐盟成員國、巴西、阿根廷、日本等國展開貿易戰不是個好主意，美方可以與這些盟友合作一起解決貿易問題，並將重點放在大陸這個重大問題上。