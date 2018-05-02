親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

高溫今上看35度！ 吳德榮：明晨鋒面到降雨轉涼

美鋼鋁稅豁免 我仍落空 歐盟再延30天

2018-05-02 00:19聯合報 華盛頓記者張加、編譯季晶晶／綜合報導

分析師認為，美國開徵鋼鋁稅，對加拿大和東亞國家的貨幣相當不利。 路透
分析師認為，美國開徵鋼鋁稅，對加拿大和東亞國家的貨幣相當不利。 路透
分享

美國三月祭出「二三二舉措」對進口鋼鋁課徵額外關稅，歐盟等部分國家暫時豁免的期限五月一日屆滿，總統川普四月卅日宣布，已與南韓就鋼材進口達成最終協議，至於加拿大、墨西哥、歐盟成員國，則延長卅天到六月一日以進行最終談判。至於台灣，仍未列入已豁免或暫時豁免的名單中。

白宮四月卅日發布聲明指出，川普授權修改關於鋼鋁關稅「二三二」措施，政府已與南韓就鋼材進口達成最終協議；意指美國讓南韓豁免關稅的交易已定案。此外，美方與阿根廷、澳洲、巴西就鋼鋁方面原則上也達成協議，至於細節將於短期內完成。

川普政府還將與加拿大、墨西哥、歐盟成員國的談判時間延長至六月一日；白宮指出，在這些談判過程中，川普政府會著重於配額，以限制進口、防止轉運，並保障國家安全。

白宮指出，這些協議凸顯川普政府與盟邦達成公平的結論，以保障國家安全並應對鋼鋁產業面臨的全球挑戰。

川普政府三月初宣布對進口鋼鐵加徵百分之廿五關稅，對進口鋁材加徵百分之十關稅，該措施於三月廿三日生效；但白宮三月廿二日發布聲明，列出獲得暫時豁免的國家，包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟成員國、南韓。

白宮最新的決定讓歐盟在內的美國主要盟友鬆口氣，但可能助長外界對川普「雷聲大雨點小」的批評，增加白宮壓力，必須設法迫使他國退讓，同意他們目前為止還不願意的條件，例如減少銷美的金屬。

美國正和加拿大、墨西哥重談北美自貿協定，四月卅日的緩徵決定將為談判的各方爭取到更多時間。阿根廷、巴西和澳洲等國也正與美國洽談金屬貿易。

美國聯邦參議員魯比歐推文指出，美國與中國大陸在貿易方面須重新平衡，但與歐盟成員國、巴西、阿根廷、日本等國展開貿易戰不是個好主意，美方可以與這些盟友合作一起解決貿易問題，並將重點放在大陸這個重大問題上。

川普白宮歐盟

相關新聞

多明尼加斷交 三台企警戒

2018-05-02 01:03

上市櫃審查 盯不當勞動行為

2018-05-02 01:02

台塑敦北總部都更 市值估828億

2018-05-02 00:47

名家觀點／明確評估科技研發附加價值

2018-05-02 01:04

新日光：電廠有合約保障

2018-05-02 01:03

聘僱外勞 增附勞資會議紀錄

2018-05-02 01:02

台塑員工議論 總部可能永久遷移內湖

2018-05-02 00:47

我續爭取進入豁免名單

2018-05-02 00:35

豁免落空／我祭「雙反」輸誠 美方不埋單

2018-05-02 00:23

蔡崇信：貿易戰將對美國工業造成最大損害

2018-05-01 21:25

多明尼加斷交 貿協：8月拓銷團如期出發

2018-05-01 13:44

逾百歲電廠老當益壯 年供千戶用電不退休

2018-05-01 11:27

標普台灣主權評等不變 估台灣未來4年GDP2.6%

2018-05-01 06:07

天堂文件獨家解密：王永慶的兩千億財產 為何跑到海外？

2018-04-30 10:17

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

「50+好好　顛覆年齡新主張」掌握健康、情感、價值、財富四存摺　輕鬆打造樂退生活

2018-04-30 10:00
看更多

熱門文章

莫名多筆12萬摩鐵收入 妻疑夫：體力好兼差？

2018-05-01 14:56

公務員的退休金要不要扣稅？ 銓敘部報你知

2018-05-01 21:57

台灣人買產險5特色 為何火險讓業務恨得牙癢癢？

2018-05-01 10:00

離岸風電遴選揭曉 法人：世紀鋼及中鋼具商機

2018-05-01 10:44

LINE擅改隱私設定 銀行憂影響LINE Pay

2018-05-02 00:50

自然人憑證申辦系統傳當機 民怨：等了快2小時

2018-05-01 15:45

綜合所得稅開始申報 國稅局湧現人潮

2018-05-01 11:04

多明尼加斷交 新日光：電廠營運不受影響

2018-05-01 12:34

勞動節報稅大爆滿 報稅人自嘲：太愛國

2018-05-01 16:21

報稅首日人潮多 稅官：早報稅、早安心、早退稅

2018-05-01 17:47

影╱報稅撲空 要報稅才知道稽徵所搬家了

2018-05-01 15:55

影／五一勞動節報稅去！稽徵所人潮滿滿

2018-05-01 17:51

敬鵬平鎮廠停工 16時重訊說明

2018-05-01 14:52

敬鵬：平鎮部分停產 P5廠已復工

2018-05-01 16:13

牌照稅交了沒？ 5月2日前繳交免罰

2018-05-01 17:38

到高雄國稅局報稅 這幾天有加班服務

2018-05-01 17:31

中保總裁林孝信談轉型 「先把員工的困難攬下來」

2018-05-01 08:02

除了星宇 近半年還有這兩家航空公司獲准籌設

2018-05-01 16:48

蔡崇信：貿易戰將對美國工業造成最大損害

2018-05-01 21:25

多明尼加斷交 貿協：8月拓銷團如期出發

2018-05-01 13:44

台PET樹脂傾銷 美商務部初裁確認

2018-05-01 23:45

逾百歲電廠老當益壯 年供千戶用電不退休

2018-05-01 11:27

買氣升屋主沒變硬 高雄15區賣壓全下降

2018-05-01 11:57

比特幣擺盪交易量腰斬 中小型礦工退場

2018-05-01 13:34

科技轉亮點 聯發科最感熱

2018-05-01 13:34

挖礦族 不確定性升高

2018-05-01 13:34

車電晶片新藍海 台廠商機來電

2018-05-01 13:34

多明尼加斷交 三台企警戒

2018-05-02 01:03

陸搶市 台顯卡、主板廠迎戰

2018-05-01 13:34

綜所稅申報 首日17.7萬餘件完成申報

2018-05-01 21:07

轉帳提款出狀況 王道銀行：問題已解決

2018-05-01 20:45

台積電南京廠16奈米量產 只花20個月

2018-05-02 00:24

Mac報稅不卡了 實測5分鐘內可完成

2018-05-01 17:08

台積電南科廠復育螢火蟲 復育3年有成

2018-05-01 10:01

報稅首日湧人潮 線上先取號不用排隊

2018-05-01 13:58

美中貿易戰 燒旺虛擬貨幣、挖礦供應鏈

2018-05-02 00:58

台塑敦北總部都更 市值估828億

2018-05-02 00:47

萬物聯網新應用 台系聯軍綿密撒網

2018-05-01 13:34

紐西蘭成第一個與我交換國別報告的國家

2018-05-01 21:43

多明尼加斷交 我金融業總曝險5.32億元

2018-05-01 19:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top