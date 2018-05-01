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紐西蘭成第一個與我交換國別報告的國家

2018-05-01 21:43經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

財政部1日表示，我租稅協定夥伴國紐西蘭已同意與我就國別報告進行資訊交換，但其餘31個租稅協定夥伴國尚無法與我就國別報告進行資訊交換，年底前將積極與協定夥伴國洽商國別報告資訊交換事宜。

紐西蘭是第一個與我交換國別報告資訊的國家。去年底我國導入移轉訂價三層文據架構，增訂跨國企業集團在我國境內有營利事業成員，集團前一年度、即105年度合併收入總額達新台幣270億元，應送交「國別報告」，並自106年度營利事業所得稅結算申報案件適用。

至於送交主體，集團之最終母公司在我國境內，由境內最終母公司送交；集團之最終母公司在我國境外，得由該最終母公司或其指定代理送交成員送交，惟我國無法透過相關協定取得國別報告時，應由我國境內的營利事業成員送交國別報告。集團在我國境內如有多個成員，得指定由其中一個成員送交。

財政部官員表示，與我有租稅協定的32個國家，如我國無法透過相關協定取得國別報告時，應由我國境內的營利事業成員送交國別報告，因此，日前已公告與我有租稅協定的31國仍無法就國別報告進行資訊交換國家或地區參考名單，以利跨國企業集團在我國境內營利事業成員辦理送交國別報告。

這31國包含：澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、法國、甘比亞、德國、匈牙利、印度、印尼、以色列、義大利、日本、吉里巴斯、盧森堡、馬其頓、馬來西亞、荷蘭、巴拉圭、波蘭、塞內加爾、新加坡、斯洛伐克、南非、史瓦濟蘭、瑞典、瑞士、泰國、英國及越南。

財政部官員指出，跨國企業集團最終母公司（UPE）或代理最終母公司送交國別報告成員（SPE）的居住地國位於紐西蘭者，該集團在我國境內的營利事業成員得免向所在地稽徵機關送交國別報告。

財政部官員強調，由於國別報告送交時間是在今年年底前，因此，會與31個協定夥伴國積極洽商國別報告資訊交換事宣，並持續更新無法交換國別報告國家或地區參考名單，跨國集團營利事業成員應持續關注參考名單更新情形，以確認是否須依規定送交國別報告。

紐西蘭馬來西亞義大利

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