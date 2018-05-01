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沈冠伶辭台大遴委 台大師爆：她要製造窩裡反態勢

立院財委會2日聽取對陸鋼品雙反調查

2018-05-01 21:18經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

財政部長許虞哲2日將赴立法院財委會專題報告「我國對大陸鋼品進行反補貼及反傾銷調查」；財政部估計8月初將作成有無補貼或傾銷初步認定，並決定是否臨時課徵平衡稅或反傾銷稅

並在10月初作成最終認定，決定是否課徵平衡稅或反傾銷稅。

為爭取我國輸美鋼鐵產品豁免高關稅，並避免大陸低價鋼鐵傾銷台灣，財政部上月16日公告，對大陸進口五項鋼品啟動反補貼及反傾銷的「雙反」調查。

許虞哲在書面報告中表示，因應美國依其貿易擴張法調高鋼鐵產品輸美關稅、歐盟對26項鋼鐵產品展開防衛措施調查，為免中國大陸為去化其鋼鐵產品過剩產量，低價出口上述產品至我國，致國內產業遭受損害，經濟部檢送中國大陸進口五項鋼品對我國產業損害相關資料，建議財政部對自中國大陸產製進口上述鋼品進行雙反調查。

許虞哲指出，財政部在上月16日公告對自中國大陸產製進口的特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品三項鋼品進行反補貼調查；對不銹鋼熱軋鋼品及特定碳鋼冷軋鋼品二項鋼品進行雙反反補貼、反傾銷調查。

目前財政部已通知經濟部就涉案鋼品有無對我國產業造成損害進行調查。

許虞哲說，經濟部應在接獲通知翌日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部，若經認定有損害我國產業者，財政部應在接獲經濟部通知翌日起70日內，作成有無補貼或傾銷的初步認定，並決定是否臨時課徵平衡稅或反傾銷稅。

財政部初估8月初會有初判結果。後續將完成傾銷或補貼及產業損害最終認定，並提交財政部關稅稅率審議小組審議是否課徵平衡稅或反傾銷稅，預估10月初作成最終認定。

許虞哲強調，為遏止不公平貿易，維護國內業者權益，並爭取我國輸美鋼鐵產品獲得美方調高關稅豁免，因此就中國大陸鋼品進行反補貼及反傾銷調查，保護國內產業。

我國目前對自中國大陸產製進口的毛巾、鞋靴、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料；自中國大陸及韓國產製進口的不銹鋼冷軋鋼品、特定鍍鋅或鋅合金扁軋鋼品；及對自中國大陸、韓國、巴西、印度、印尼及烏克蘭六國產製進口的碳鋼鋼板七項產品課徵反傾銷稅。106年度課徵反傾銷稅共新台幣3.5億元，107年1月至3月為0.5億元。

反傾銷稅鋼品

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