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沈冠伶辭台大遴委 台大師爆：她要製造窩裡反態勢

勞動部：今起雇主聘外勞逐步提高勞資會議紀錄

2018-05-01 20:12經濟日報 記者江睿智╱即時報導

為鼓勵企業召開勞資會議，勞動部表示，自即日起雇主聘外勞，逐步增加應檢附勞資會議紀錄的次數。預估此新措施，全台約有3.6萬家事業單位會受到影響。

此外，勞動部研議，針對申請上市櫃公司，逐步增加應檢附勞資會議紀錄的次數；官員表示，還在溝通中，主要是讓所有公司及輔導上市櫃承銷商了解。

為有效落實勞資會議的運作，強化勞資會議既有配套機制，勞動部決定先從雇主申請外勞，以及申請上市櫃時增加應檢附的勞資會議紀錄次數下手，前者因主導權在勞動部，因此先行自今日起實施。

勞動部表示，雇主於申請招募外籍勞工許可前，應檢附最近1次的勞資會議紀錄，向地方政府證明事業單位已依規定召開勞資會議，經地方政府檢視後核發無違反勞工法令證明，雇主才能依規定，向勞動部申請外籍勞工招募許可。

依據《勞動基準法》及「勞資會議實施辦法」規定，事業單位至少每3個月應舉辦勞資會議1次。勞動部於2018年3月30日重新作成「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第16條第1項第5款規定的解釋令，調整雇主申請無違反勞工法令證明時須檢附的勞資會議紀錄次數，並自今年5月1日生效。

勞動部表示，自今年5月1日起至7月31日列為「輔導期」，雇主若於上開期間向地方勞工主管機關申請無違反勞工法令證明時，只須檢附1次勞資會紀錄，例如，雇主於今年5月1日申請無違反勞動法令證明，即須檢附本今年2月1日至4月30日間召開的勞資會議紀錄影本。

自今年8月1日至10月31日期間，雇主向地方勞工主管機關申請無違反勞工法令證明時，則須檢附2次勞資會議紀錄。例如，雇主於今年8月1日申請無違反勞工法令證明時，即須檢附今年2月1日起至4月30日及5月1日至7月31日間分別召開的2次勞資會紀錄。以此類推，自2019年2月1日後，雇主向地方政府申請無違反勞工法令證明時，應檢附至少4次勞資會議紀錄。

勞動部外勞

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