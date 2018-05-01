報稅首日人潮多 稅官：早報稅、早安心、早退稅

2018-05-01 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今天是綜所稅申報首日，許多民眾趁五一假日趕赴國稅局查調所得及報稅，解決這一年一度傷荷包的煩心事，不少國稅局都湧現人潮，部分轄區人口多的稽徵所，甚至一度出現要排隊等候三小時才能完成報稅的狀況。

財政資訊中心主任陳泉錫指出，網路報稅系統凌晨上路，財政資訊中心全程監控，一切平安、順暢。下午4時已經有12.7萬多人完成報稅，比去年成長。在稅額試算及網路報稅愈來愈普及與愈來愈方便下，預期首日完成報稅人數將創歷年新高。

南區國稅局官員表示，除了網路報稅退稅案件外，想要搶搭7月底第一批退稅列車，必須在5月10日前向戶籍所在地分局、稽徵所、服務處以二維條碼或人工申報退稅。採用稅額試算的退稅戶，需透過網路、電話回復退稅確認，或在5月10日前遞送或掛號郵寄退稅確認申報書至原寄發單位，就可首批退稅。

中和稽徵所主任馬嘉駿建議，民眾可運用自然人憑證或健保卡自然人憑證、金融憑證、健保卡及註冊密碼，在家裡直接透過報稅軟體進行網路申報，即可避免舟車勞頓及排隊之苦，輕鬆完成今年的綜所稅申報。

若一定要到國稅局報稅，北區國稅局官員建議，最好避開報稅高峰期，除了報稅第一天外，最後幾天人也很多；很多民眾會趁周末假日搞定自己的稅事，所以周一通常是一周中人數最多的一天。

官員指出，各國稅局都提供線上取號的服務，各稽徵單位也會因應各自的條件及需要，設立網路申報輔導教室、一站式單一窗口服務、公所行動服務，並在企業團體及大型商場設立局外服務據點等，歡迎民眾多加利用。