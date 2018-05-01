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疑付不起醫藥費 爸爸將病兒扔下天橋被車輾斃

牌照稅交了沒？ 2日前繳交免罰

2018-05-01 17:38經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

5月起個人綜所稅申報課徵起跑，但是4月底要繳的汽機車牌照稅，萬一忘了交，別慌，5月2日24時以前，還是可以到便利商店、操作銀行自動櫃員機（ATM）以及信用卡繳交，不會被罰滯納金，動作要快。

每年的4月開始到7月步入繳稅高峰，4月是牌照稅，5月就是綜合所得稅與房屋稅，7月又有汽機車燃料稅。如果太忙一時忘了，4月30日截止的牌照稅繳交日，還有兩天緩衝，也就是到5月2日的深夜24時以前，相關繳稅管道都還是開放，且每延遲兩天繳稅就罰稅額1%的滯納金，在5月2日的深夜24時以前繳完稅也可免罰。

牌照稅信用卡

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