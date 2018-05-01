親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
離岸風電遴選
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

核二2號機再轉申請續審 仍有問題待釐清

2018-05-01 16:53中央社 台北1日電

新北市萬里區核二廠2號機。圖／新北市政府提供
新北市萬里區核二廠2號機。圖／新北市政府提供
分享
台電已提核二廠2號機再轉申請資料，原能會今天說，經多次會議討論後，審查小組仍有問題待釐清，已要求台電書面答覆，只有釐清所有問題並確認安全無虞，原能會才會同意再轉。

睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分跳機，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停，台電依規定通報行政院原子能委員會，須提綜合檢討報告獲核准後，核二廠2號機才可重新併聯發電。

原能會找6名外部專家及會內人員組審查小組，4月17日舉行第一次審查會議，4月26日二度開會並會同專家到核二廠視察，總計開2次會議、2次到現場視察，昨天下午開第3次審查會議，但審查小組仍有不少問題待台電釐清，會後要求台電以書面答覆，釐清問題。

原能會核能管制處副處長李綺思告訴中央社記者，審查小組昨天在審查會議中，主要討論核二2號機機組急停的肇因分析、蒸汽旁通壓力控制系統參數調校、功率振盪中子偵測系統及人員訓練等，但會後仍有問題，請台電整理後，透過書面答覆說明，目前還在等台電回覆，假使回覆不夠清楚，後續不排除再開第4次審查會議，讓小組成員與台電當面討論，把問題講清楚。

李綺思說，會等所有審查小組專家及同仁所提出的問題全數釐清，確認安全無虞後，才會發布完整再轉案審查結果報告書，並決定是否同意再轉申請。

李綺思表示，原能會會秉持專業而嚴謹立場，審查機組急停肇因分析與相關系統、設備現場查核，並確認台電已確實釐清事件肇因，完成必要改善措施。

台電原能會核二

相關新聞

多明尼加斷交 貿協：8月拓銷團如期出發

2018-05-01 13:44

逾百歲電廠老當益壯 年供千戶用電不退休

2018-05-01 11:27

標普台灣主權評等不變 估台灣未來4年GDP2.6%

2018-05-01 06:07

名家觀點／香港周大福全通路啟示錄

2018-05-01 02:53

財經觀點／讓收視率調查 從阻力變助力

2018-05-01 00:40

最新「國富統計」 家庭平均每戶資產1135萬創新高

2018-04-30 19:43

離岸風電遴選結果出爐 出線關鍵是這些

2018-04-30 19:28

核二再轉案 原能會召開第3次審查會議

2018-04-30 14:49

元晶屏東廠啟用 賴揆：能源轉型會成功

2018-04-30 14:47

均衡城鄉差距 立委籲別再只顧六都

2018-04-30 14:14

天堂文件獨家解密：王永慶的兩千億財產 為何跑到海外？

2018-04-30 10:17

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

「50+好好　顛覆年齡新主張」掌握健康、情感、價值、財富四存摺　輕鬆打造樂退生活

2018-04-30 10:00
看更多

熱門文章

莫名多筆12萬摩鐵收入 妻疑夫：體力好兼差？

2018-05-01 14:56

4G吃到飽 低價戰不叫停

2018-05-01 01:08

開始報稅囉 三招省荷包

2018-05-01 01:28

風電遴選…外商達德大贏家 中鋼、台電也上榜

2018-04-30 23:35

台新、寶佳隔空交火 煙硝味越來越濃

2018-04-30 20:08

630萬戶5月1日起報稅 會計師教你三撇步　

2018-04-30 21:01

開發金發0.6元現金股利 殖利率5.33%

2018-04-30 20:23

報稅季開跑 注意四個關鍵時程

2018-04-30 21:35

報稅季開跑！四個關鍵時程 不知不可

2018-05-01 01:28

台灣人買產險5特色 為何火險讓業務恨得牙癢癢？

2018-05-01 10:00

離岸風電遴選 委員名單大公開

2018-04-30 21:33

你有感嗎？國富毛額又增 家庭平均每戶1,135萬元

2018-04-30 20:12

離岸風電遴選落榜別氣餒 還有1.7GW額度待競價

2018-04-30 19:07

離岸風電遴選台電中鋼出線 亞泥力麗落馬

2018-04-30 20:20

離岸風電遴選 外商大贏家

2018-05-01 01:22

離岸風電遴選揭曉 法人：世紀鋼及中鋼具商機

2018-05-01 10:44

中裕首度單季獲利 張念原接任董座

2018-04-30 19:14

離岸風電遴選結果出爐 出線關鍵是這些

2018-04-30 19:28

離岸風電遴選贏家 3大外商小百科

2018-04-30 21:21

公司治理前5%名單 16企業連四屆進榜

2018-05-01 01:05

華碩、台灣大、廣達 組AI國家隊

2018-05-01 01:14

國富統計 家庭平均財富創新高

2018-05-01 00:40

綜合所得稅開始申報 國稅局湧現人潮

2018-05-01 11:04

風電遴選 即使拿到門票 還有3障礙…

2018-04-30 23:38

電信三雄平均帳單金額…大減

2018-05-01 01:08

海外所得怎麼報稅？ 眉眉角角看這裡

2018-04-30 21:01

風電遴選出爐 開發商恐面臨資金缺口壓力

2018-04-30 19:45

敬鵬勒令停工 衝擊車電供貨

2018-05-01 01:05

多明尼加斷交 新日光：電廠營運不受影響

2018-05-01 12:34

銀行防稅務洗錢 須設五關卡

2018-05-01 01:31

離岸風電計畫／兆元商機來了 20家台廠受惠

2018-05-01 01:21

自然人憑證申辦系統傳當機 民怨：等了快2小時

2018-05-01 15:45

海外所得達百萬 才須申報

2018-05-01 01:28

新聞眼／非核家園 終於邁出第一步

2018-04-30 23:48

房貸利息扣除 要符三要件

2018-05-01 01:28

影╱報稅撲空 要報稅才知道稽徵所搬家了

2018-05-01 15:55

敬鵬平鎮廠停工 16時重訊說明

2018-05-01 14:52

商店街啟動私募 將引進外資

2018-05-01 00:44

勞動節報稅大爆滿 報稅人自嘲：太愛國

2018-05-01 16:21

低薪摳門企業名單擬公布

2018-05-01 01:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top