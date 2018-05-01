政府引長照人才 照護員薪水3.2萬元起跳

2018-05-01 16:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



吸引人才投入，居家照服員月薪3萬2,000元起跳。衛福部因應今年1月推行長照給付及支付新制，及保障照顧服務員勞動權益，30日函知各地方政府，明定全職居家照顧服務員月薪至少3萬2,000元。

衛福部說，採時薪制之居家照顧服務員時薪至少200元，另照顧服務員在不同個案家轉換的交通時間應計入工作時間，薪資每小時不得低於基本工資140元，確保合理薪資待遇，促進更多照顧服務員投入長照工作及鼓勵久任。

長照給付及支付新制，將以往「以時間」做為政府補助的計價單位，改為「以項目」做為支付經費的計價單位，促進專業服務發展，同時提供居家服務提供單位足夠人事聘僱成本，鼓勵單位善盡雇主責任並提升薪資條件，去除照顧服務員過去鐘點計薪之鐘點工刻板印象，提升社會形象。

衛福部表示，今年新制上路後，外界都很關心照顧服務員的勞動條件，而為保障照顧服務員的合理待遇，也方便居家服務提供單位有所依循，衛福部經過蒐集民間實務給薪情形，已於4月30日發函各地方政府，明定雇主發薪應符合下列原則： 一、採月薪制的全時居家照顧服務員，每月最低薪資至少3萬2,000元。 二、採時薪制的居家照顧服務員，每小時薪資至少200元，另外照顧服務員往訪個案家的交通工時，每小時不得低於基本工資140元。 三、採拆帳制者，換算成月薪或時薪，仍不得低於上述薪資基準。

衛福部強調，後續將會督促地方政府落實單位薪資管理，同時服務提供單位除了提升薪資以外，也鼓勵建立單位內人事管理制度，例如獎懲考核、升遷規劃、證照津貼等事項，提供完整的居服單位職業願景。