親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
離岸風電遴選
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

工商普查 中小企業利潤率連20年超越大企業

2018-05-01 16:59中央社 台北1日電

主計總處最新工商普查結果，資訊電子業受電子消費產品需求減弱影響，105年收入14.7兆元，僅較100年增1兆元；中小企業的利潤率連續20年高於大型企業，105年甚至達到9%。

主計總處發布的工業及服務業普查，是依統計法規定每5年舉辦一次，最新的105年工業及服務業普查初步統計結果，是第13次，在106年完成實地訪查。

從個別產業長期變遷觀察，向來是國內經濟發展穩定力量的中小企業，據普查顯示，105年底中小企業129.1萬家或占99.6%，從業員工565.1萬人或占64%，但受限於內需市場，員工占比較90年下降3.8個百分點，收入占比也從90年的45%降至105年的36.7%。

不過，主計總處分析指出，中小企業因為經營較為靈活，近4次普查利潤率都高於大型企業，105年甚至高達9%。

據普查結果，105年包含電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業的資訊電子工業全年收入14.7兆元，仍然為產業發展主力。

不過，近年受電子消費產品需求減弱影響，成長趨緩，105年僅較100年增加1兆元，這遠低於100年較95年增加了4兆元：對全體產業收入成長貢獻率也由100年高點36.7%，下降至105年24.2%，下降12.5個百分點。

其中，就業成長貢獻率受海外生產增加及生產自動化影響，在105年僅4.6%。

如果觀察產業集中度，普查顯示，105年收入前6大行業中，批發業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電子零組件製造業、保險業、零售業、金融服務業，合計貢獻全體收入的59.5%。

主計總處分析，相較85年的50%及95年的59.1%，產業益趨集中，其中電腦、電子產品及光學製品製造業收入占全體比率，由85年的3.9%劇增至105年的15.4%，且這些產業的前8大企業收入占產業收入比率，也由33%增至80.1%，產業內企業朝大型化發展的趨勢最為明顯。

工業及服務業普查蒐集105年工商企業營運狀況，為爭取時效，先擷取企業家數、從業員工、收入及利潤率等，編製完成初步統計結果。

製造業

相關新聞

多明尼加斷交 貿協：8月拓銷團如期出發

2018-05-01 13:44

逾百歲電廠老當益壯 年供千戶用電不退休

2018-05-01 11:27

標普台灣主權評等不變 估台灣未來4年GDP2.6%

2018-05-01 06:07

名家觀點／香港周大福全通路啟示錄

2018-05-01 02:53

財經觀點／讓收視率調查 從阻力變助力

2018-05-01 00:40

最新「國富統計」 家庭平均每戶資產1135萬創新高

2018-04-30 19:43

離岸風電遴選結果出爐 出線關鍵是這些

2018-04-30 19:28

核二再轉案 原能會召開第3次審查會議

2018-04-30 14:49

元晶屏東廠啟用 賴揆：能源轉型會成功

2018-04-30 14:47

均衡城鄉差距 立委籲別再只顧六都

2018-04-30 14:14

天堂文件獨家解密：王永慶的兩千億財產 為何跑到海外？

2018-04-30 10:17

台灣是金融隱匿國！ 王永慶家族海外資產為台灣3.4倍

2018-04-26 13:45

「50+好好　顛覆年齡新主張」掌握健康、情感、價值、財富四存摺　輕鬆打造樂退生活

2018-04-30 10:00
看更多

熱門文章

莫名多筆12萬摩鐵收入 妻疑夫：體力好兼差？

2018-05-01 14:56

4G吃到飽 低價戰不叫停

2018-05-01 01:08

開始報稅囉 三招省荷包

2018-05-01 01:28

風電遴選…外商達德大贏家 中鋼、台電也上榜

2018-04-30 23:35

台新、寶佳隔空交火 煙硝味越來越濃

2018-04-30 20:08

630萬戶5月1日起報稅 會計師教你三撇步　

2018-04-30 21:01

開發金發0.6元現金股利 殖利率5.33%

2018-04-30 20:23

報稅季開跑 注意四個關鍵時程

2018-04-30 21:35

報稅季開跑！四個關鍵時程 不知不可

2018-05-01 01:28

台灣人買產險5特色 為何火險讓業務恨得牙癢癢？

2018-05-01 10:00

離岸風電遴選 委員名單大公開

2018-04-30 21:33

你有感嗎？國富毛額又增 家庭平均每戶1,135萬元

2018-04-30 20:12

離岸風電遴選落榜別氣餒 還有1.7GW額度待競價

2018-04-30 19:07

離岸風電遴選台電中鋼出線 亞泥力麗落馬

2018-04-30 20:20

離岸風電遴選 外商大贏家

2018-05-01 01:22

離岸風電遴選揭曉 法人：世紀鋼及中鋼具商機

2018-05-01 10:44

中裕首度單季獲利 張念原接任董座

2018-04-30 19:14

離岸風電遴選結果出爐 出線關鍵是這些

2018-04-30 19:28

離岸風電遴選贏家 3大外商小百科

2018-04-30 21:21

公司治理前5%名單 16企業連四屆進榜

2018-05-01 01:05

華碩、台灣大、廣達 組AI國家隊

2018-05-01 01:14

國富統計 家庭平均財富創新高

2018-05-01 00:40

綜合所得稅開始申報 國稅局湧現人潮

2018-05-01 11:04

風電遴選 即使拿到門票 還有3障礙…

2018-04-30 23:38

電信三雄平均帳單金額…大減

2018-05-01 01:08

海外所得怎麼報稅？ 眉眉角角看這裡

2018-04-30 21:01

風電遴選出爐 開發商恐面臨資金缺口壓力

2018-04-30 19:45

敬鵬勒令停工 衝擊車電供貨

2018-05-01 01:05

多明尼加斷交 新日光：電廠營運不受影響

2018-05-01 12:34

銀行防稅務洗錢 須設五關卡

2018-05-01 01:31

離岸風電計畫／兆元商機來了 20家台廠受惠

2018-05-01 01:21

自然人憑證申辦系統傳當機 民怨：等了快2小時

2018-05-01 15:45

海外所得達百萬 才須申報

2018-05-01 01:28

新聞眼／非核家園 終於邁出第一步

2018-04-30 23:48

房貸利息扣除 要符三要件

2018-05-01 01:28

影╱報稅撲空 要報稅才知道稽徵所搬家了

2018-05-01 15:55

敬鵬平鎮廠停工 16時重訊說明

2018-05-01 14:52

商店街啟動私募 將引進外資

2018-05-01 00:44

勞動節報稅大爆滿 報稅人自嘲：太愛國

2018-05-01 16:21

低薪摳門企業名單擬公布

2018-05-01 01:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top