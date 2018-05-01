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沈冠伶辭台大遴選委員會遴委 聲明「很沉痛很遺憾！」

逾百歲電廠老當益壯 年供千戶用電不退休

2018-05-01 11:27中央社 台北1日電

台電大甲溪電廠后里機組為全台供電逾百年，經定期大修維護得宜，成為現役最高齡電廠，去年發電達368萬度，足供約千戶家庭用戶一年用電，還要繼續為台灣運轉下去。

由於后里機組屬川流式水力發電，沒有燃燒燃料的鍋爐等設備，較易維護，除身為全台最資深電廠的后里機組外，排名第二、第三高齡的蘭陽電廠天埤機組與大觀一廠也都是水力發電廠，其中大觀一廠去年發電甚至高達3.7億度，在全台36個慣常水力電廠中排名第4。

大甲溪電廠后里機組於1911年啟用商轉，至今已107歲，原稱「后里發電所」，曾是當時台中地區知名大甲草蓆產業，以及豐原、大里、后里等地民生與工業用電的重要來源，二戰後轉由台電管理，並在1996年與同為大甲溪流域機組的德基、青山、谷關、天輪電廠及社寮、馬鞍等機組合併成立「大甲溪發電廠」。

在勞動節這一天，負責定期維護機組的台電員工，還特別向這位台電最資深「員工」行禮致敬。

后里機組的2部發電機組裝置容量共1000瓩，利用在大安溪河床設置的臨時壩引流溪水，利用39.4公尺的水位差發電，發完電的溪水仍能用於農田灌溉及民生用水。

台電除為這位老員工例行「身體檢查」外，每3年也透過機組大修，更新水輪機、導翼等設備。

為維持機組永續利用，台電在2000年為后里機組全面更新台電自主研發的現代自動化控制系統，更便於運轉維護，後續也規劃將引水管路使用的壓力鋼管更換為無縫一體成型，讓老機組維持新活力。

電廠台電

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