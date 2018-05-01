NCC提名三位新委員

2018-05-01 01:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



行政院昨（30）日表示，國家通訊傳播委員會（NCC）有三名委員任期將於7月底屆滿，行政院已提名翁柏宗、鄧惟中及孫雅麗等三人函送立法院審查，盼立法院盡快完成審查。

行政院指出，三名任期將屆的NCC委員是翁柏宗、陳憶寧與何吉森。

行政院表示，這次NCC委員的提名，考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中現任副主委翁柏宗為續任；鄧惟中、孫雅麗為新任，三人任期均自今年8月1日至2022年7月31日止。這三位提名人專長含括電信、資訊、資訊工程相關領域，學經歷俱優，符合NCC組織法規定。 提名時也考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法等相關規定；希望立法院依法定程序完成提名人選審查。

翁柏宗現年55歲，成功大學電機工程研究所碩士，曾任NCC南區監理處處長、財團法人電信技術中心第三屆董事、交通部電信總局簡任技正兼任南區電信監理站站長。

鄧惟中現年48歲，交通大學資訊工程研究所碩士、日本東京大學工學博士，現職是台科大資訊工程系副教授，專長為電腦網路通訊協定、資訊安全、網路安全等。

孫雅麗現年58歲，台灣大學資訊工程學系畢業、美國加州大學洛杉機分校資訊科學碩、博士。現職為台灣大學資訊管理學系暨研究所教授，專長包括網際網路、行動通訊、資訊安全、行動安全、惡意程式分析與鑑識、雲端服務安全與效能管理、網路與系統效能評估與分析。