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名家觀點／香港周大福全通路啟示錄

2018-05-01 02:53經濟日報 陳自創

畢馬威（KPMG）中國與香港貨品編碼協會去年11月發表《香港電子商貿展望》調研報告，89%的受訪CEO表示，電商正為其公司創造營收，接近75%的受訪CEO計劃未來12個月在電商增加10%以上的投資。年輕消費群熟悉網路科技，而零售商需要電商策略來吸引他們。

周大福是一家大型的珠寶及金飾業者，在全球擁有2,488家的實體店面，其中，大陸有2,358家。自2009年起，周大福也登陸天貓、京東等大型網購平台，並於2010年建立大陸市場的官方網店。據2017年財報資料，周大福唯一增長的，就是電商業務。其珠寶電商零售額年增22.5%，主因加強與大陸主要在線平台的合作。

為提供消費者更多的「關係化」體驗及互動服務，周大福於2017年初，推出「協同」（Collaborative） 雲端，轉向擁有自己的協同雲端主機，這個營銷新模式，不但實現內部協同，還可以進行行業協同，並擁有自己的大數據（Big Data）、自主安全的管理，能有效結合不同的內部／外部系統，如企業資源規畫（ERP）、客戶關係管理（CRM）、人力資源（HR）…等，以減少學習及轉換成本，同時，能使協同及大數據效益最大化。

這新模式就是一種全通路（Omni-Channel）概念，以實體門店、電商、大數據雲平台、移動互聯網為核心，通過融合線上線下，實現商品、會員、交易、行銷等數據的共融互通，意即統一的協同環境。

周大福看好這電商＋協同雲端業務增長潛力，期望三年內電商在大陸業務的占比，由目前的2.8%至少提升至7.4%。

電商協同雲端有四大益處：一、「關係化」與及時的體驗：消費者若對購買的電商產品（如金飾）不滿意，一般的做法，是打電話給客服，報出姓名及訂單號碼，客服員再詢問想更換的商品款式、顏色、大小等等，整個過程可能耗去十多分鐘。有了協同雲端，連接上客戶關係資料庫，就可提升工作效率，及時完成更換。

二、能導入多重系統及互動：電商（及店面）能自由導入各類系統，包括資料、應用及工具，以配合自己與消費者的 協同活動。例如，消費者想更改訂單及送達地址，這兩項交易分別在不同系統進行，客服員須先後登入兩套系統，以進行修改。有了協同雲端，可同時完成這兩項任務。

三、 能進行必要的協同活動：協同雲端能讓電商安全管理自己的各種經濟活動記錄、資料及智財權（IP），其協同作業環境能使電商進行各種營銷必要的協同活動，包括人與人、人與物、物與物之間的接合，提供不同目的及不同資源的互動。

四、能自有大數據及資安：協同雲端能產生和管理自己所需的大數據，電商及消費者可在「雲」端空間內溝通及分享資料，但不能儲存在個別電腦（或手機）內，電商可隨時設定用戶的權限。每個雲端協作空間均為獨立的沙盒（Sandbox）環境，作業程序設有加密，能防止黑客攻擊。

時代在演進，商業本質已從「交易式」的「買賣關係」，演進到「關係化」的「服務關係」。未來，商業格局的爭奪需要的是一種關懷，這種關懷更需要關係化的互動、交流及感覺，商業價值才能體現。關係化及協同雲端的需求，就是消費升級的本質。

筆者認為，商家可以在實體店上大動手腳，營造出一種無與倫比的消費場景及關懷，相對的，電商也可通過電腦（或手機）進行交易，提供一樣的關係化及協同效益。

（作者是香港台灣工商協會董事、香港理工大學兼任教授。）

電商雲端大數據

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