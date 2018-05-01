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國富統計 家庭平均財富創新高

2018-05-01 00:40聯合報 記者林彥呈／台北報導

行政院主計總處昨天公布「國富統計」，2016年底的家庭平均每戶財富為1135萬元...
行政院主計總處昨天公布「國富統計」，2016年底的家庭平均每戶財富為1135萬元，再創新高，但每戶國內金融性負債也升至174萬元。 圖／聯合報系資料照片
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你的財富有增加嗎？行政院主計總處昨天公布「國富統計」，二○一六年底國富毛額二四八點六三兆元，較上年底增加三點九三兆元或百分之一點六一，不含人壽保險準備及退休基金準備等的家庭平均每戶財富為一一三五萬元，再創新高，但每戶國內金融性負債也升至一七四萬元。

國富統計是指家庭、企業及政府等全國部門，於年底所持有的房屋、設備、智慧財產權、土地及金融資產淨額的總值。有別於國民所得統計的「流量」概念，國富統計則是屬於「存量」概念，就像企業的資產負債表，代表某一特定時間的累積資產。

主計總處資料顯示，二○一六年底國富毛額增加三點九三兆元，其中金融性資產淨值因國外證券投資增加而多了八千四百億元；非金融性資產毛額增加三點○九兆元，主要以機械設備價格上漲及增購增加一點二九兆元最多，土地（按公告現值計價）則增加七千一百億元，但受公告現值調升減緩影響，在國富毛額資產分配結構中占比為百分之四十六，年減○點四五個百分點。

至於備受矚目的家庭部門平均每戶資產負債淨值為一一三五萬元，年增六萬元或百分之○點五六，其中現金與活期性存款增加十一萬元，房地產則減少五萬元。與此同時，平均每戶國內金融性負債為一七四萬元，增加四萬元，其中貸款為一六七萬元。

若以全國二三五二萬人口計算，二○一六年平均每人資產淨值（不含人壽保險準備及退休基金準備，土地按市價重評價）為四一三萬元。

儘管數據顯示大家越來越「富有」，卻未必雨露均霑，主因是國富統計為全體國民在年底擁有全部財貨的總價值，無法像家庭所得收支調查，透過五分位法看出貧富差距。

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