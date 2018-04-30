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新聞眼／非核家園 終於邁出第一步

2018-04-30 23:48聯合報 本報記者高詩琴

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離岸風電遴選，是近年台灣能源界最重要、規模也最大的開發案。經濟部昨天公布遴選結果，儘管外商成為最大贏家，但也有台電中鋼等國營企業上榜。這次遴選結果可說是「人人有獎」。

細看這次遴選結果，九家申請開發商中，有七家開發商獲選。十七件申請案件中，有十件確定可以開發。整體遴選的成功率不低。

就廠商面來看，上緯及麥格理雖然拿到第一階段的第一序位，卻在第二階段角逐失利，三件申請風場案完全落空。第一階段的「模範生」，卻變成第二階段的「落榜生」。第二階段的第一名達德、第二名沃旭符合業界預期，但國營企業台電與中鋼憑著「海纜技術」與「供應鏈」強項入榜，也出乎外界預期。

雖然外商是最大贏家，但「本土牌」顯然也起到作用。雖然每位委員都是獨立打分數，有人關心國產化，有人關心生態環保，但經濟部卻未公告個別風場的總分數，不免讓人質疑離岸風電競爭資訊不夠透明。

不難看出，這次遴選似乎打造了一個「人人有獎」的局面。不過，每家開發商分配到的容量，都並非個別廠商最滿意的局面。未來人人有獎的離岸風電遴選，能否真正推動海上百支風機運轉，達到蔡政府喊出的二○二五年「非核家園」目標，將等未來「見真章」時揭曉。

台電非核家園離岸風電上緯中鋼

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