風電遴選…外商達德大贏家 中鋼、台電也上榜

2018-04-30 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



經濟部次長龔明鑫（右）與能源局長林全能（左）昨公布離岸風電遴選結果。 記者黃義書／攝影 分享 facebook 經濟部昨天公布離岸風電遴選結果，總共有七家開發商獲選，十個風場確定開發，裝置容量達到三點八三六ＧＷ。第一階段由上緯及達德能源（WPD）獲選。第二階段共有六家開發商獲選，台電、中鋼入榜，令業界直呼「跌破眼鏡」，外商達德是兩階段的最大贏家。

這項結果攸關離岸風場開發商未來廿年現金流量，外商大贏家按核配容量多寡依序為德商達德、丹麥商沃旭、丹麥商哥本哈根基礎建設基金（CIP）；本土業者有中鋼、台電兩匹大黑馬。

經濟部廿八日完成遴選作業，昨天舉行記者會公告結果。經濟部次長龔明鑫指出，六月將再舉行競價作業，由於未獲選風場都在六十分以上，都可以參加競價，角逐一點六六四ＧＷ。競價作業價低者得標，不考慮國產化因素。

第一階段「一〇九年完工併聯」遴選中，上緯奪得第一排序，海能風場優先全額開發。達德能源排名第二，經濟部考量允能風場完整性，核配三百六十ＭＷ，兩者相加為七百卅八ＭＷ。

第二階段「民國一一〇到一一四年完工併聯」，共六家開發商獲選。達德能源為最大贏家，序位第一，麗威風場受限於併網點，核配容量是三百五十ＭＷ，但也幾乎全額開發，允能風場再度入選。達德總核配容量達到一點〇五八ＧＷ，為開發商之冠。

沃旭（Orsted）排名第二，獲得九百ＭＷ核配容量。CIP排名第三，獲得六百ＭＷ。CIP較特別的是，彰芳風場受限於台電併網點限制，分為兩次開發，分別於一一〇、一一二年併聯。西島風場受到序位第三、六百ＭＷ開發上限，核配容量僅四十八ＭＷ。

排名第四到第六的則是中鋼、台電及NPI，分別獲得三百ＭＷ容量。中鋼、台電入榜；但上緯有三個風場案送第二階段遴選全落榜，被業界形容「跌破眼鏡」。一名獲選的開發商形容，上緯能在第一階段拿高分，第二階段卻完全落榜，「真的出乎預料，邏輯也怪」。

龔明鑫表示，第一階段遴選，最重要的是希望開發商能如期如質完工，上緯已有兩支示範風機，有一些實務經驗，「因此具有這方面優勢」。至於第二階段，很重要的是，開發商要能清楚說明跟國內相關企業的產業關聯性與合作情況，「講得越清楚，委員就更清楚」。

能源局長林全能指出，上緯及麥格理、達德能源都有很具體的相關籌設文件與許可；不過因為上緯有示範風場，開發實績與未來的開發有「相乘作用」，「可能是第一階段獲委員青睞重點」。