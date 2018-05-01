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財經觀點／讓收視率調查 從阻力變助力

2018-05-01 00:40聯合報 中華電信董事長鄭優

中華電信董事長鄭優。 圖／聯合報系資料照片
中華電信董事長鄭優。 圖／聯合報系資料照片
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台灣影視產業面臨分潤、收視率調查及盜版問題等三大挑戰，建立合理分潤、普查且精準的收視率調查，同時抑制盜版問題，才能讓台灣影視產業朝向正向發展。

頻道內容業者製作影視內容，在不同平台上架，分潤卻大不相同，平台業者跟收視率是決定分潤的關鍵。

過去ＭＯＤ推動改革，採取平台收取二成分潤起跳模式，同時建議頻道業者以收視率作為分潤參考，並非強迫頻道業者以收視率作為唯一指標。要兼顧頻道內容業者的收視率及優質品質頻道內容，讓優質頻道也有固定的分潤也是很好的辦法。

而以收視率做為分潤基礎，建立一套公平公正的收視率調查很重要，現在有線電視平台收視率調查以ＡＣ尼爾森為主，是採取全台抽樣的調查。

台灣影視產業發展到現在這個狀況，頻道內容產業的內容走向，就是因為收視率調查導致，因為收視率調查是廣告商重要依據，更切割為分分秒秒的收視率調查，影響每時段廣告收入，就像一個牛肉麵店，本來老闆訂價是掛在牆上，客人吃完之後，按價格付費，但導入收視率調查卻演變成客人付的牛肉麵價格，依客戶滿意度決定，讓頻道內容等於被收視率綁架

不過，普查且精準的收視率調查，更可累積收視戶的大數據資料，可望成為頻道內容業者在未來內容製作上的重要參考，藉此推動影視產業正向發展。

此外，近年影視產業盜版猖獗，影響整體影視產業產值發展，是不公不義，不道德的，更不利台灣影視內容產業發展，呼籲政府要正視盜版問題，讓投入資金製作內容的業者受到保障，這也是台灣影視產業朝向正向發展的關鍵。

（中華電信董事長鄭優口述，記者黃晶琳整理）

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