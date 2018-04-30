總統：企業堅持創新 就能傲笑紅塵

2018-04-30 21:28 中央社 台北30日電



總統蔡英文今天表示，企業只要堅持創新，都能創造出獨特競爭力，就像霹靂布袋戲裡的角色一樣有能力「傲笑紅塵」；而面對升級轉型的壓力，台灣更必須把「創新」放在首位。

總統府第三屆「總統創新獎」得獎名單，團體組得獎者為台達電子工業股份有限公司及霹靂國際多媒體股份有限公司；個人組的「一般個人組」由田中央聯合建築師事務所的黃聲遠獲獎；「青年組」由春池玻璃實業有限公司的吳庭安獲獎。

總統府今天在府內舉行頒獎典禮，由蔡總統親自頒獎表揚得獎者。蔡總統說，黃聲遠曾說他在宜蘭學會把別人夢想當自己的事，這句話婉轉詮釋建築師的專業；總統也感謝台達電對於節能技術的創新研發長期投入，在台灣能源轉型的過程中，是不可或缺的企業。

總統說，2016年她上任後也曾經到新竹參訪春池，當時跟她介紹產品的人，就是吳庭安。她對於春池利用回收玻璃做成的建材，印象特別深刻，在循環經濟領域，春池是台灣最具潛力的企業之一；而霹靂布袋戲現在已經是國際品牌，能夠歷久不衰，除本身文化內涵非常深厚，相信跟堅持創新也有很大的關係。

蔡總統特別指出，文化內容策進院設置條例已經在國會審查，目的就是要推動成立「文策院」，「文策院」設置後，就有一個單一窗口可以協助霹靂布袋戲這樣的IP（Intellectual Property，智慧財產權）業者進行鑑價、媒合資金，發展出更多跨界合作的作品，政府會全力支持文化內容產業。

蔡總統特別感謝今天的得獎人，大家的成就證明一件事，不管是什麼行業，不管企業規模大小，只要堅持創新，都能創造出獨特的競爭力，就像霹靂布袋戲裡面的角色一樣，每一間企業都有能力可以「傲笑紅塵」。

蔡總統說，因應全球化的競爭，各個國家、企業或是個人工作者，都應把「創新」視為持續成長的核心動力；而面對升級轉型的壓力，台灣更必須把「創新」放在首位。

總統表示，她從上任以來，積極推動「五加二產業創新」，最近她也剛開始啟動「五加二產業創新系列行程」，代表政府對創新的重視，政府將持續透過政策，營造創新環境，提升產業生產力，增加優質的就業機會，進而帶動企業利潤及勞工薪資的同步成長。

總統最後表示，台灣的經濟轉型需要大家一起努力，她相信，今天4位總統創新獎的得獎人，也都能發揮典範移轉的影響力，鼓勵台灣各界，一起投入價值創造的工程。