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車禍頸椎折斷 10歲孝兒為失禁癱父清潔

標普：台未來4年GDP成長率 平均約2.6%

2018-04-30 20:49中央社 台北30日電

中央銀行今天發布新聞稿表示，國際信評機構標準普爾（S&P）發布最新報告指出，台灣可望由具高度競爭力的資訊業帶動出口成長，未來4年GDP（國內生產毛額）成長率平均約2.6%。

央行說，標普最新發布今年台灣主權評等報告，「長期」信用評等為「AA-」，與西元2017年相同，未來展望也維持「穩定」；主要考量因素包括對外淨資產部位強健、貨幣政策具彈性、民間部門充滿活力及中等程度的政府債務負擔。

標普自2002年12月以來，即維持台灣主權評等「AA-」，且自2010年6月以來，評等展望都維持「穩定」。

標普報告指出，台灣雖金融體系流動性充裕，但央行貨幣政策極具彈性（strong monetary flexibility），貨幣管理健全（sound monetary management），通膨率低且穩定，維持在亞洲國家最低之一，預期中期（medium term）通膨展望溫和。

標普指出，台灣相對有彈性的新台幣匯率，有助舒緩經濟及金融衝擊。低通膨與金融體系流動性充裕，也有助降低政府債務利息負擔。

評等展望方面，標普報告預期，兩岸與國際貿易關係將持續有益於台灣經濟穩健成長，進而有助未來3到4年政府財政情況。

標普通膨台幣匯率

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