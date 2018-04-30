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你有感嗎？國富毛額又增 家庭平均每戶1,135萬元

2018-04-30 20:12經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

你的財富有增加嗎？行政院主計總處30日公布「國富統計」，2016年底國富毛額248.63兆元，較上年底增加3.93兆元或1.61%，不含人壽保險準備及退休基金準備等的家庭平均每戶財富為1,135萬元，再創新高，但每戶國內金融性負債也升至174萬元。

國富統計是指家庭、企業及政府等全國部門，於年底所持有的房屋、設備、智慧財產權、土地及金融資產淨額的總值。有別於國民所得統計的「流量」概念，國富統計則是屬於「存量」概念，猶如企業的資產負債表，代表某一特定時間的累積資產。

根據主計總處資料顯示，2016年底國富毛額增加3.93兆元，其中，金融性資產淨值因國外證券投資增加而多了0.84兆元；非金融性資產毛額增加3.09兆元，主要以機械設備價格上漲及增購增加1.29兆元最多，土地（按公告現值計價）則增加0.71兆元，但受公告現值調升減緩影響，在國富毛額資產分配結構中占比為46.16%，年減0.45個百分點。

若扣除折舊，2016年底國富淨額為200.86兆元，年增2.06兆元或1.03%。其中，非金融性資產淨額增加1.21兆元，金融性資產淨值則增加0.84兆元。

主計總處指出，由近5年資料觀察，非金融性資產中，因公告土地現值逐年調升，非生產性資產毛額比重逐年增加，但2016年受房地合一稅影響，公告土地現值調升減緩，因此較上年底減少0.45個百分點。

至於備受矚目的家庭部門平均每戶資產負債淨值為1,135萬元，年增6萬元或0.56%，其中現金與活期性存款增加11萬元，房地產則減少5萬元。與此同時，平均每戶國內金融性負債為174萬元，增加4萬元或2.38%，其中貸款為167萬元。

若以全國2,352萬人口計算，2016年平均每人淨值（不含人壽保險準備及退休基金準備，土地按市價重評價）為413萬元。

儘管數據顯示大家愈來愈「富有」，民眾卻未必能夠雨露均霑，主因是國富統計為全體國民在年底時所擁有全部財貨的總價值，資料來源由中央銀行、財政部等機關提供，無法像家庭所得收支調查，透過五分位法看出貧富差距。因此，這個平均後的國富統計，常讓一般大眾無感。

國民

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