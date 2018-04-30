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墾丁被票選最爛夜市 當地人喊冤：別再落井下石

影／離岸風電遴選結果 外商達德最大贏家

2018-04-30 19:38經濟日報 記者高昕正╱即時報導

經濟部今(30)日公布離岸風電遴選結果，共7家開發商、10個離岸風場獲選，包括本土業者台電、中鋼都在獲選名單中，不過外商達德（WPD）申請到核配容量共計達1058MW，成為最大贏家，其次是沃旭、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）。經濟部規劃最快在2021年完工併聯。

經濟部離岸風電

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