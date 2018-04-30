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最新「國富統計」 家庭平均每戶資產1135萬創新高

2018-04-30 19:43中央社 台北30日電

105年底不含人壽保險準備及退休基金準備等的家庭平均每戶財富為新台幣1135萬元...
105年底不含人壽保險準備及退休基金準備等的家庭平均每戶財富為新台幣1135萬元，創下新高，但每戶國內金融性負債也升至174萬元。示意圖／ingimage
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行政院主計總處今天發布最新「國富統計」，105年底不含人壽保險準備及退休基金準備等的家庭平均每戶財富為新台幣1135萬元，創下新高，但每戶國內金融性負債也升至174萬元。

行政院主計總處今天發布最新國富統計結果，105年底國富毛額248.63兆元，比104年底增加3.93兆元，增幅1.61%；國富淨額為則為200.86兆元，比104年底增加2.06兆元，增幅1.03%。

105年底家庭部門平均每戶資產負債淨值（不含人壽保險準備及退休基金準備，土地按市價重評價）為1135萬元，增加6萬元，增幅0.56%，主要因為現金與活期性存款增加所致。不過，平均每戶國內金融性負債為174萬元，增加4萬元，增幅2.38%。

若以全國2352萬人口為基準計算，105年底平均每人淨值（不含人壽保險準備及退休基金準備，土地按市價重評價）為413萬元，較104年底增加6萬元，增幅1.45%；平均每人國內金融性負債為63萬元，則增加2萬元，增幅3.28%。

105年底各經濟活動部門淨值（資產淨額減去負債），以家庭部門117.66 兆元最高，約占58.58%，比104年增加3.76兆元，增幅3.30%。其中在家庭部門中，房地產45.56兆元占38.72%，比例最高。

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