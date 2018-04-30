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諾貝爾獎三得主來台 為唐獎揭幕暖身

2018-04-30 18:10經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

諾貝爾獎得主訪台，為9月唐獎周活動暖身。潤泰集團總裁尹衍樑所創辦的唐獎，今年6月18日至21日四天逐獎項宣布第三屆得獎人，唐獎教育基金會今天（30日）表示，近日邀請三位諾貝爾獎生醫領域得主來台訪問，目的要讓全球知識殿堂的領袖人物也看見台灣。

唐獎基金會指出，此次來台的三位諾貝爾獎得主，分別為2001年化學獎得主野依良治（日本）、2006年化學獎得主科恩伯格（Roger Kornberg，美國）、2013年醫學獎得主謝克曼（Randy W. Schekman，美國、以色列），這三位均是生技醫藥專家。

另外，此次除了邀請諾獎大師來台訪問，也一起邀請另外四位國際學術與產業領域重磅人士，包括永續發展領域之美國工程院院長莫特（Clayton Daniel Mote）、俄羅斯工程院院長古塞夫（Boris V. Gusev）、德國研究基金會（DFG）前會長現為著名萊布尼茲協會（Leibniz Association）會長克萊納（Matthias Kleiner），及法治領域之曾任哥廷根大學校長及國際憲法協會主席史塔克（Christian Starck）教授。

唐獎基金會表示，今年為期一周的「唐獎周」活動將在9月19日展開，此為在台灣舉行之首屈一指的國際學術盛會，將有來自世界各國及台灣之專家學者上萬人參加。

此次來訪的諾獎得主中，科恩伯格表示，他非常樂於協助提升唐獎之層級，期能達到弘揚唐獎之目的。野依良治則強調唐獎以東方文化出發，須透過獎項的選擇及頒發，向全世界傳達21世紀當前重要的觀點和價值。

唐獎教育基金會國際諮議委員中，三位諾貝爾獎得主近日來台，包括野依良治（左起，20...
唐獎教育基金會國際諮議委員中，三位諾貝爾獎得主近日來台，包括野依良治（左起，2001化學獎）、Randy W. Schekman（2013醫學獎）、Roger Kornberg（2006化學獎），唐獎/提供
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唐獎諾貝爾獎俄羅斯

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