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離岸風電遴選結果出爐 出線關鍵是這些

2018-04-30 19:28中央社 台北30日電

經濟部次長龔明鑫(右)與能源局長林全能(左)，下午在經濟部舉行「離岸風力發電規劃...
經濟部次長龔明鑫(右)與能源局長林全能(左)，下午在經濟部舉行「離岸風力發電規劃場址遴選結果及容量分配結果說明記者會」。聯合報系記者黃義書／攝影
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離岸風電遴選結果出爐，德商達德wpd、沃旭能源及CIP獲核配容量最多，經濟部表示，除開發經驗帶動本土產業能量外，工程團隊在運作過程中是否可無縫整合也是重要考量因素。

經濟部今天召開記者會公布離岸風電遴選結果，共7家廠商10個風場獲選，將配合台電既有及新增併網量建置，

總裝置容量達3836MW（百萬瓦）。經濟部次長龔明鑫在記者會上表示，這次參與遴選業者都很優秀，評分都達60分以上，通過後續參與競價門檻。

政府規劃推動離岸風電裝置容量在2025年達到5.5GW，扣除今天公布的遴選分配容量3836MW後，約有1.7GW將開放廠商以競價方式爭取。

以遴選核配容量來看，達德能源集團（wpd）獲1058MW最多，其次為沃旭能源的900MW及CIP（哥本哈根基礎建設基金）的600MW。本土廠商則有台電及中鋼脫穎而出，分別獲300MW核配容量。

能源局長林全能說明，這次遴選審查秉持公平、公正、獨立方式處理，評審委員透過與業者的問答評分，並未互相交換意見，因此業者說明詳細與否相當重要。

審查項目包括技術能力60%、財務能力40%，其中技術能力考量開發商及合作團隊經驗與能力，以及風場規劃完整性、可行性與適宜性。龔明鑫表示，如在2020年完工併網遴選中序位第一的上緯，過去已有示範風場2部風機的建置經驗，因此具有優勢。

林全能說明，除經驗之外，在技術能力的建造能力與工程設計中，由於可能涉及不同團隊合作分工，因此在運作過程中，是否可以「無縫整合」，也是這次重要考量因素，若廠商的合作介面規劃不甚完整，得分可能就會造成差距。

而在2021至2025年完工併聯遴選脫穎而出的本土廠商台電、中鋼，雖然沒有開發風場經驗，但過去有相當豐富的相關工程經驗，林全能舉例，如台電過去在電廠興建時裝設海底電纜、海管等工程，都是與開發離岸風電時相當重要的海事工程相似的經驗。

此外，為帶動國內相關產業發展，2021至2025年完工併網遴選中雖然評分沒有納入產業關聯效益，但部分委員仍會關切，龔明鑫表示，每個開發商都表達相當意願，並口頭承諾本土化可超過5成。

林全能說明，預計2021至2022年完工併聯業者，必須在今年底就承諾的本土化項目，向工業局提出具體產業關聯執行方案，2023至2025年併聯業者則必須在明年底前提出，由工業局籌組審議會審議。

離岸風電台電

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