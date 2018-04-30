元晶屏東廠啟用 賴揆：能源轉型會成功

2018-04-30 14:47 中央社 屏東縣30日電



元晶太陽能科技公司屏東模組廠今天正式啟用，行政院長賴清德受邀參加啟用典禮，他表示，未來4年將再投入新台幣205億元促成太陽能產業發展，政府的能源轉型會成功。 記者鐘惠玲／攝影 分享 facebook 元晶太陽能科技公司屏東模組廠今天正式啟用，行政院長賴清德受邀參加啟用典禮，他表示，未來4年將再投入新台幣205億元促成太陽能產業發展，政府的能源轉型會成功。

元晶屏東模組今天的啟用典禮，包括太陽能產業鏈業者及政府能源局等相關部門上百人參加，元晶董事長廖國榮宣布，全台最大的太陽能模組團正式上線，明天就可以開始生產。

賴清德致詞表示，台灣的能源轉型是從2016年1月立法院通過電業法修法開始，為了讓核一、核二、核三在2024年以前順利除役，總統蔡英文特別要求行政院一定要排除一切困難，協助穩定供電同時解決空汙問題，因此行政院提出多元創能、智慧節能及科技儲能3大方向。

賴清德說，多元創能方面，80%的能源佔比來自火力發電不變外，其他的20%部分，行政院希望結合業界在2025年前運用再生能源取代核能，這之中最重要的就是太陽能要達到20GW的目標，目前行政院已完成2萬5000公頃的土地盤點，支應17GW，另外3GW發展屋頂型太陽能，台灣電力公司和能源局目前正在做饋線的整理，未來，土地會穩定的釋出。

賴清德鼓勵全民參與屋頂型太陽能的建置，他說，以往這部分的困難來自違章問題，目前內政部也已解決，政府鼓勵社區或社團自組民間電廠，元晶公司也提供了建置民間電廠的服務。

另外，整清德說，風力發電行政院原核定3.5GW，但因廠商投標太踴躍，環評也可行，因此已提高到5.5GW，目前建置得十分順利。

賴清德說，前瞻基礎建設今年編列81億元推動再生能源，未來4年將再投入205億元促成太陽能產業發展，呼籲大家共襄盛舉，「政府的能源轉型會成功」。

元晶太陽能科技公司去年初購入屏東大慶工業區1萬4342坪土地，在屏東打造全台規模最大的太陽能模組廠，第一階段使用7000坪土地，已完成年產能1GW的廠房興建，第二期將視太陽能內需市場，擴充到2至3GW。