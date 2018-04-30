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核二再轉案 原能會召開第3次審查會議

2018-04-30 14:49中央社 台北30日電

新北市萬里區核二廠2號機。圖／新北市政府提供
新北市萬里區核二廠2號機。圖／新北市政府提供
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台電已提核二廠2號機再轉申請資料，原能會今天召開第3次審查會議，要求台電說明審查委員提出的60多個問題。原能會表示，釐清所有問題並確認安全無虞，才會同意再轉。

睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分跳機，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停，台電依規定通報原能會，須提綜合檢討報告獲核准後，核二廠2號機才可重新併聯發電。

原能會找6名外部專家及會內人員組審查小組，4月17日舉行第一次審查會議，4月26日二度開會並會同專家到核二廠視察，總計開了2次會議、2次到現場視察，今天下午則召開第3次審查會議。

原能會核能管制處副處長李綺思告訴中央社記者，審查委員們提出的問題，需要台電公司一一澄清說明，等到所有問題都釐清後，才會進入書面程序，製作出完整審查報告，並決定是否同意再轉申請；假使還有問題未釐清，後續可能還會再開會或到現場視察。

李綺思重申，原能會仍持續秉持專業而嚴謹的立場，審查機組急停肇因分析與相關系統、設備現場查核，後續確認台電已確實釐清事件肇因，完成必要改善措施，才會同意核二廠2號機再轉。

原能會核二台電

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