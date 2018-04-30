離岸風電遴選結果出爐！ 共七開發商取得門票

2018-04-30 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



經濟部次長龔明鑫(右)與能源局長林全能(左)，下午在經濟部舉行「離岸風力發電規劃場址遴選結果及容量分配結果說明記者會」。記者黃義書/攝影 分享 facebook 經濟部今天公布離岸風電遴選結果。經濟部次長龔明鑫指出，109年完工併聯的核配容量式共有738MW，110年至114年核配容量共有3098MW。總共有七個開發商取得門票，10個風場確定開發。

經濟部今天第一時間未公布開發商獲選名單，但根據經濟部簡報，109年獲遴選廠商是上緯的海能風場及達德能源的允能風場。至於110年到114年，獲選風場還包括麗威、大彰化東南、大彰化西南、海龍二號、西島、彰芳、台電與中能。

【中央社／台北30日電】

離岸風電遴選結果出爐，共有台電、中鋼、達德、沃旭能源等7家開發商的11個離岸風場獲選，2021年完工併聯容量738MW，2021至2025年完工併聯容量3098MW，總計容量達3836MW。

經濟部下午舉行離岸風力發電規劃場址遴選結果說明記者會，宣布由達德（wpd）的麗威及允能風場，沃旭能源的大彰化東南、大彰化西南風場，上緯與麥格理的海能5號、6號風場，北陸電力（NPI）的海龍二號風場，哥本哈根基礎建設基金（CIP）的彰芳及西島風場，台電的台電風場、中鋼的中能風場，

未爭取到遴選分配容量業者，可於6月參與競價，競價結果將於6月底對外公布。