離岸風場遴選結果 序位大公開

2018-04-30 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



經濟部今天公布離岸風電遴選結果，109年完工併聯的開發商，獲選廠商第一序位為上緯（海能風場），第二序位是達德能源（允能風場），各自獲得378MW與360MW的核配容量。

至於主戰場110年到114年，第一序位是達德能源（麗威風場）、第二序位是沃旭（大彰化東南風場）。達德能源的麗威風場與允能風場共取得1.2GW核配容量，沃旭的大彰化東南與大彰化西南風場共獲得900MW的核配容量。

第三序位則是CIP，彰芳風場與西島風場共獲得600MW的核配容量。第四序位則是中鋼，中能風場獲得300MW核配容量。第五序位則是台電，台電風場獲得300MW的核配容量。第六序位是NPI，海龍二號風場獲得300MW的核配容量。

【中央社／台北30日電】

離岸風電遴選結果出爐，共有台電、中鋼、達德、沃旭能源等7家開發商的11個離岸風場獲選，2021年完工併聯容量738MW，2021至2025年完工併聯容量3098MW，總計容量達3836MW。

經濟部下午舉行離岸風力發電規劃場址遴選結果說明記者會，宣布由達德（wpd）的麗威及允能風場，沃旭能源的大彰化東南、大彰化西南風場，上緯與麥格理的海能5號、6號風場，北陸電力（NPI）的海龍二號風場，哥本哈根基礎建設基金（CIP）的彰芳及西島風場，台電的台電風場、中鋼的中能風場，

未爭取到遴選分配容量業者，可於6月參與競價，競價結果將於6月底對外公布。