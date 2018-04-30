均衡城鄉差距 立委籲別再只顧六都

2018-04-30 14:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣城鄉差距擴大，立委紛紛要求政府重視偏鄉問題，將建設資源移往非六都城市。國發會副主委曾旭正也說，目前已有參考日本經驗，積極推動「地方創生」政策，希望能夠解決相關問題，但如果在地人沒有危機意識，整體政策會很難做。

來自中南部選區的朝野立委，今（30）日在立法院經濟委員會探究城鄉差距問題。國民黨立委廖國棟說，國發會的角色非常重要，要當領頭羊帶動各個部門規劃和執行。身為「屏東女婿」的民進黨立委鄭運鵬也建議，考慮偏鄉發展的時候不要太保守，也不要只做財務可行性評估，必須針對民眾的需求著手。

至於提振地方觀光，民進黨立委蘇震清質疑，串接大鵬灣、東港及小琉球的屏東旅遊金三角計畫，執行成效究竟如何？曾旭正回應，本案由2015年至2017年共投入17.3億元，政府與民間單位各占一半，政策上也都有持續推動。

為了解決人口結構高齡化、城鄉發展落差不均等問題，日本在安倍政權2014年9月內閣改組後提出「地方創生」政策，希望提高財政支出的力道與準度，藉此刺激、活化地方經濟活動。國發會目前也正積極盤點政府資源，研擬適合我國推行的方案。

曾旭正表示，明年開始就會鼓勵地方政府共同響應，找到好的方向後，希望逐漸吸引年輕人返鄉發展，人才也不再外流至大都市，但如果在地人沒有危機意識，政策就不容易推動。

國民黨立委陳超明也為苗栗抱不平，直指和屏東同病相憐，城鄉差距不斷擴大。針對行政院長賴清德提出「首都減壓」的想法，陳超明則認為，執行首都減壓，還不是都把資源集中到台中地區？這是選票考量，政府的建設資源應該移往非六都城市，甚至可以考慮遷都苗栗。