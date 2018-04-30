離岸風場遴選出爐 達德大贏家、台電大黑馬

2018-04-30 14:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



經濟部公布離岸風電遴選結果 分享 facebook

經濟部今（30）日公布「離岸風力發電規劃場址遴選」結果，包括麗威、海能、允能、大彰化東南、大彰化西南、海龍二號、西島、彰芳、台電、中能等七個開發商，十個風場獲選。

第一波0.5GW（10億瓦）免國產化風場的遴選結果：由海能、允能入選。

第二波3GW要國產化的遴選結果：包括麗威、大彰化東南、允能、大彰化西南、彰芳、中能、西島、台電、海龍二號。

總體來看，獲分配容量最多的外商依序是達德、沃旭、CIP，本土大黑馬包括台電、中鋼。能源局長林全能表示，台電雖然未曾有離岸風場開發經驗，但台電過去興建傳統火力電廠的海事工程，包括拉海底電䌫、佈建海管等外海施工經驗，獲評審委員青睞。

林全能表示，未獲遴選業者成績都在60分以上，故都有資格參與下階段的價格競標；已獲遴者若未在時間內完工，不僅會罰款，額度也會由其他業者遞補。

【中央社／台北30日電】

離岸風電遴選結果出爐，共有台電、中鋼、達德、沃旭能源等7家開發商的11個離岸風場獲選，2021年完工併聯容量738MW，2021至2025年完工併聯容量3098MW，總計容量達3836MW。

經濟部下午舉行離岸風力發電規劃場址遴選結果說明記者會，宣布由達德（wpd）的麗威及允能風場，沃旭能源的大彰化東南、大彰化西南風場，上緯與麥格理的海能5號、6號風場，北陸電力（NPI）的海龍二號風場，哥本哈根基礎建設基金（CIP）的彰芳及西島風場，台電的台電風場、中鋼的中能風場，

未爭取到遴選分配容量業者，可於6月參與競價，競價結果將於6月底對外公布。