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驚爆！吳茂昆當部長前 就是拔管跨部會小組成員

全速發展太陽能 賴清德：政府已完成2.5萬公頃土地盤點

2018-04-30 12:20聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

元晶在屏東打造全台最大的太陽能模具廠，今天上午的啟用儀式，太陽能上下游的相關業者...
元晶在屏東打造全台最大的太陽能模具廠，今天上午的啟用儀式，太陽能上下游的相關業者聚集一堂。記者翁禎霞／攝影
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元晶太陽能科技公司在屏東設置的太陽能模組廠，今天上午舉行舉辦啟用典禮，行政院長賴清德表示，台灣區的供電，核電佔比達20%，為了如期在2025年以前達到非核家園的目標，行政院已經完成25000公頃的土地盤點，用於發展17GW的太陽能發電，另外3GW將由屋頂型發電因應，歡迎業者進入社區，尋求民眾的支持。

賴清德指出，台灣的能源轉型是從2016年1月立法院通過電業法修法開始，為了讓核一、核二、核三在2024年以前順利除役，蔡英文總統特別要求行政院一定要排除一切困難，協助穩定供電、並解決空汙問題，因此行政院提出多元創能、智慧節能及科技儲能等三大方向。

他說，其中多元創能的最大目標就是希望能在2025年前以取代目前的核電佔比20%，這之中最重要的就是太陽能要達到20GW的目標，目前行政院已完成土地盤點，以2萬5千公頃的土地支應17GW，另外3GW發展屋頂型太陽能，過這一部分的困難來自違章問題，目前內政部也已解決。未來政府還會鼓勵社區或社團自組民間電廠。

另外風力發電，行政院原核定3.5GW，但太因為廠商投標太踴躍，環評也可行，因此已提高到5.5GW，且建置得十分順利。未來政府還希望透過手機就可以查詢每一塊土地的饋線。

元晶太陽能科技公司是於去年初購入屏東大慶工業區1萬4342坪土地，在屏東打造全台規模最大的太陽能模組廠，第一階段使用7000坪土地，已完成年產能1GW的廠房興建，第二期將視太陽能內需市場，擴充及2至3GW。

今天上午的啟用儀式包括行政院長賴清德、屏東縣長潘孟安及太陽能相關業者均到，元晶董事長廖國榮並宣布，全台最大的太陽能模組團正式上線，明天就可以開始生產。

元晶在屏東建置的太陽能模具廠，明天正式上線生產。記者翁禎霞／攝影
元晶在屏東建置的太陽能模具廠，明天正式上線生產。記者翁禎霞／攝影
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行政院長賴清德今天上午參加元晶在屏東的太陽能模具廠啟用儀式時表示，政府已完成土地...
行政院長賴清德今天上午參加元晶在屏東的太陽能模具廠啟用儀式時表示，政府已完成土地盤點，展開17GW的太陽能地面建置。記者翁禎霞／攝影
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