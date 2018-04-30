全速發展太陽能 賴清德：政府已完成2.5萬公頃土地盤點

2018-04-30 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



元晶在屏東打造全台最大的太陽能模具廠，今天上午的啟用儀式，太陽能上下游的相關業者聚集一堂。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 元晶太陽能科技公司在屏東設置的太陽能模組廠，今天上午舉行舉辦啟用典禮，行政院長賴清德表示，台灣區的供電，核電佔比達20%，為了如期在2025年以前達到非核家園的目標，行政院已經完成25000公頃的土地盤點，用於發展17GW的太陽能發電，另外3GW將由屋頂型發電因應，歡迎業者進入社區，尋求民眾的支持。

賴清德指出，台灣的能源轉型是從2016年1月立法院通過電業法修法開始，為了讓核一、核二、核三在2024年以前順利除役，蔡英文總統特別要求行政院一定要排除一切困難，協助穩定供電、並解決空汙問題，因此行政院提出多元創能、智慧節能及科技儲能等三大方向。

他說，其中多元創能的最大目標就是希望能在2025年前以取代目前的核電佔比20%，這之中最重要的就是太陽能要達到20GW的目標，目前行政院已完成土地盤點，以2萬5千公頃的土地支應17GW，另外3GW發展屋頂型太陽能，過這一部分的困難來自違章問題，目前內政部也已解決。未來政府還會鼓勵社區或社團自組民間電廠。

另外風力發電，行政院原核定3.5GW，但太因為廠商投標太踴躍，環評也可行，因此已提高到5.5GW，且建置得十分順利。未來政府還希望透過手機就可以查詢每一塊土地的饋線。

元晶太陽能科技公司是於去年初購入屏東大慶工業區1萬4342坪土地，在屏東打造全台規模最大的太陽能模組廠，第一階段使用7000坪土地，已完成年產能1GW的廠房興建，第二期將視太陽能內需市場，擴充及2至3GW。